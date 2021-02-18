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Başkan Sarı: “Akdağ suyumuzu aldık, HES ile taçlandırıyoruz”

İHA

Başkan Sarı: “Akdağ suyumuzu aldık, HES ile taçlandırıyoruz”

Amasya Belediyesi’nin Akdağ’da inşa edeceği hidroelektrik santralinin (HES) yapım sözleşmesi imzalandı.
2,37 megavatlık elektrik üretimin gerçekleşeceği projenin sözleşmesine imza atan Amasya Belediye Başkanı Mehmet Sarı, Akdağ’dan kent merkezine gelen içme suyunun 1997 yılında saniyede 460 litreyken 2010’lu yıllara gelindiğinde azalması üzerine ihtiyacın yüzde 80’inin 26 noktaya vurulan kuyulardan temin edildiğini hatırlattı. Akdağ suyun tamamını yeniden kazandırmak için yaptıkları girişimlerin sonuç verdiğini belirten Belediye Başkanı Sarı, “Suyumuzu aldık. HES ile taçlandırıyoruz” dedi.
Hattın 9 kilometrelik bölümünün yapılacak yenileme çalışmalarıyla birlikte 3 kilometreye düşürüleceğine değinen Başkan Sarı, kurulumuna 38 milyon lira harcanacak olup 3,5 yılda masraflarını çıkartacak sistemle her ay 1 milyon TL’nin üzerinde gelir sağlanacağını vurguladı.
Sarı, Haziran ayının sonunda hizmete girmesi planlanan projenin yanı sıra Kayabaşı mevkiinde oluşturacakları güneş enerji santrali (GES) santrali ihale hazırlıklarının da son aşamaya gelindiğini kaydetti.
İhaleyi üstlenen firma yetkilisinin de yer aldığı imza töreninde Belediye Başkan Yardımcısı Ali Özel ve Başkan Başdanışmanı Ahmet Yenihan da bulundu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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