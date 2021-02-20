Yaşlı kadın, kredi çekip sokağa güvenlik kamerası taktırdı Sokağa güvenlik ‘Şemsi’yesi

Amasya’da 66 yaşındaki Şemsi Şahinkaya geç saatlerde evinin camına vurarak kendisini rahatsız ettiğini belirttiği şahısları görüntüleyip polise yakalatmak için evinin duvarına güvenlik kamerası taktırdı. Yaşlı kadın, sokağın güvenliğini de sağlayacak kameralar için 3 bin liralık kredi çekti.
Mehmetpaşa Mahallesi’nde yapılan incelemelerde şahıslar tespit edilemedi. Yıllardır tarlalarda günlük 60 TL’lik kazançla çalışarak evinin kirasını ödeyip geçimini sağlamaya gayret eden Şemsi Şahinkaya, şikayetçi olduğu şahısları görüntüleyip polisin yakalamasını sağlamak için bankadan 3 bin liralık kredi çekti. Bu parayla sokağa görüntüleyen güvenlik kameraları konuşlandırdı. Mahalle sakinlerinin de güvenliğinin sağlanmasına destek oldu.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.