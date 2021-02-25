STK'lardan vatandaşlara korona çağrısı: "Lütfen kurallara uyalım"

Suluova Ticaret ve Sanayi Odası önderliğinde ilçedeki tüm sivil toplum kuruluşları bir araya gelerek tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de etkili olan yeni tip korona virüse (Kovid19) karşı yürütülen mücadele sürecine ilişkin ortak açıklama yaptı.

Suluova’da bulunan sivil toplum örgütleri ve siyası parti ilçe teşkilatları ile birlikte kovit19 hastalığında gelinen son durumunu ve bilgilendirme için buradayız Suluova TSO Başkanı Turgut Aksu açıklamalarında, "Esnaflarımızın, üyelerimizin kapalı olan iş yerlerini biran önce açabilmeleri ve normalleşme sürecine geçebilmeleri adına Suluova’da bulunan tüm sivil toplum ve siyasi parti ilçe teşkilatları ile birlikte birlik beraberlik adına desteklerimizi sunuyoruz. Devam eden sıkıntılı pandemi sürecinde korona virüsten korunma ve yayılmasını önleme çalışmaları kapsamında tüm dünyada ve yurdumuz genelinde olduğu gibi şehrimizde de bir takım kısıtlamalar yapılmış ve uygulamalar gerçekleştirilmiştir. Bu kısıtlamaların beraberinde getirdiği zorlukları yaşayan mağdurların esnaf ve üyelerimizin sıkıntılarını her an içimizde hissediyoruz. Bu uygulamaların kaldırılması ile normal hayata geçmek en büyük temennimiz olan halkımızın ve işyeri sahiplerinin kurallara daha sıkı uymalarıdır. Artık normalleşme iller bazında olacağından yani hangi ilde vaka sayısı az ise o illerde normalleşme ve işyerlerinin açılması daha önce olacağından alınmış olan kurallara hep birlikte uymamız gerekmektedir. Amasya ilimiz şu anda 81 il içerisinde 11. sırada vaka sayılarında 100 binde 96 seviyesinde bulunmaktadır. Normalleşmenin söz konusu olabilmesi için vaka sayılarının en az 'binde otuz beş' seviyelerine inmesi gerekmektedir. Bizler Suluova’daki sivil toplum örgütleri olarak üyelerimizin, esnaflarımızın ve vatandaşlarımızın daha dikkatli ve kurallara uymaları konusunda daha duyarlı ve normalleşme sürecine hızlı geçebilmemizi hatırlatmak istedik. Halkımız da Kovid19 salgını ile mücadelede kurallara uyulması gerektiğini bilmektedir. Ancak bu günlerde daha da dikkat etmemiz gerekiyor. Vaka ve hasta sayılarımız devam edecektir. Vatandaşlarımızın da birbirlerine duyarlı davranmaları özellikle il bazındaki veriler takip edilerek ilimiz bazındaki hasta ve vaka sayılarının düşmesi için herkes kendine düşen görevi yerine getirmelidir. Vaka sayılarımız bu şekilde giderse mart ayı nisana ve daha ileriki aylara kayabilir. Biran önce normalleşme sürecine geçmek için değerli vatandaşlarımızda maske mesafe hijyen kurallarına uymaya devam edilmesi bu destek kapsamında kapanan iş yerlerimizin ve ekonomik sıkıntı içerisinde bulunan esnafımıza destek olmak anlamına gelmektedir lütfen kurallara uymaya biraz daha dikkat edelim" ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.