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Yerli ve milli koyunlar dördüz yavruladı Gökhöyük’te kuzu doğumları dört dörtlük Bafra ırkının etinde 'koyun kokusu' yok

İHA

Yerli ve milli koyunlar dördüz yavruladı Gökhöyük’te kuzu doğumları dört dörtlük Bafra ırkının etinde 'koyun kokusu' yok

Yerli ve milli Bafra ırkı koyunların yetiştirildiği Amasya’daki Gökhöyük Tarım İşletmesi’nde bu yıl kuzu doğumları dört dörtlük başladı. İki koyun dördüz yavruladı.
Geçen yıllarda beşiz ve altız kuzu doğumlarının da gerçekleştiği işletmedeki çoklu doğum yapma özelliğine sahip olup aynı zamanda et kalitesi ve süt verimi yüksek koyunlar yurdun dört bir yanından talep görüyor. Bunun üzerine Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM) tarafından işletmede ağıl ve sürü sayısında artışa gidildi.
İkizlik ve üçüzlük oranı çok yüksek olan koyunlardan bu yıl ikisinin dördüz yavruladığını, önceki yıllarda olduğu gibi beşiz ve altız doğumların da beklendiğini belirten Gökhöyük Tarım İşletmesi Müdürü Hüseyin Yılmaz, verimli başlayan sezon sonunda 5 binden fazla kuzunun doğmasının hedeflendiğini söyledi.
Prof. Dr. Halil Akçapınar'ın çalışmaları sonucu yüzde 75 sakız ırkı ile yüzde 25 karayaka ırkının melezinden elde edilen Bafra ırkının 2010 yılında TİGEM adına tescillendiğini hatırlatan Hüseyin Yılmaz, “Bu bizim yüzde 100 yerli ve milli bir ırkımız. Türkiye’nin her yerinde iklim adaptasyonu ve mera kabiliyetinin yüksek olmasıyla ön plana çıkıyor” dedi.

“Bu ırkımızın etinde koku yok"
Yurdun dört bir yanından gelen talepleri karşılayabilmek için TİGEM Genel Müdürlüğü tarafından ilave bin başlık betonarme ağıl ve 600 başlık çadır ağılın hizmete alındığını anlatan İşletme Müdürü Yılmaz, ana kadronun da bin baş artırıldığını ifade etti.
Sığır etine alışmış birçok kişinin koyun eti tüketirken koyun kokusundan şikayet ettiğine değinen Yılmaz, “Bu ırkımızda bu duruma asla rastlanmaz. Et kalitesi çok yüksektir. Koyun kokusu gelir diye şikayette bulunmazlar” diye konuştu.

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