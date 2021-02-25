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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Amasya’nın UNESCO hedefinde çalışmalar hızlandı

İHA

Amasya’nın UNESCO hedefinde çalışmalar hızlandı

Açık hava müzesi Amasya’nın tarihi vitrini ‘Harşena Dağı ve Pontus Kral Kaya Mezarları’nın UNESCO Dünya Mirası Daimi Listesi'ne girmesi için Kültür ve Turizm Bakanlığı, Amasya Valiliği ile Amasya Belediyesi’nin işbirliğiyle gerçekleştirilen çalışmalar hızlandı.
Harşena Dağı ve Pontus Kral Kaya Mezarları’nın sınırları ve etki alanı içerisinde tarihi, kültürel, arkeolojik, doğal değerleri korumak, geliştirmek, tanıtımını yapmak ile gelecek kuşaklara aktarımını sağlamak için başlanan alan yönetim planının hazırlanması çalışmalarının ele alındığı çalıştay gerçekleştirildi.
Çalıştaya Amasya Valisi Mustafa Masatlı, Belediye Başkanı Mehmet Sarı, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü Dünya Miras Alanları Şubesi uzmanları ile diğer yetkililer katıldı.
2015 yılında UNESCO Dünya Miras Merkezi’nce yapılan değerlendirme sonucunda Amasya, Harşena Dağı ve Pontus Kral Kaya Mezarları'nın dünya miras geçici listesine kaydedildiğini hatırlatan Vali Masatlı, “Şimdiye kadar bizim çoktan UNESCO daimi mirasına girmemiz gerekiyordu. Gayretlerimizle inşallah bu hakkı elde ederek şehrimizin dünya ölçeğinde daha fazla tanınmasını sağlamış olacağız” dedi.
Amasya’nın 8 bin 500 yıllık tarihi geçmişinde ev sahipliği yaptığı 14 farklı medeniyetin izlerini yaşattığı eserlerle dünya mirası listesini hak ettiğine değinen Belediye Başkanı Sarı da, “İnşallah şehrimizin daimi listeye girmesiyle Amasya kent turizminde hak ettiği noktaya gelebilecektir. Yerli ve yabancı ziyaretçi sayısında artış sağlanacak, turizmin ilimiz ekonomisi içerisindeki payı artacak ve bu alanda önemli bir ivme yakalanacaktır” diye konuştu.
Amasya Belediyesi olarak tarihin sürdürülebilir şekilde korunmasının sağlanmasını da önemsediklerini vurgulayan Başkan Sarı, “Çünkü tarihimize, kültürümüze ve onun maddi unsurları olan bu yapılara sahip çıkmakla aynı zamanda çocuklarımızın geleceğine sahip çıkmış olacağız. İşte bu bilinçle çalışıyor ve şehrimize katma değer sağlayacak onlarca farklı projeyi bu dönemde hayata geçiriyoruz. İnşallah kent meydanlarıyla, teleferik projesi ve yeni rekreasyon alanlarıyla kısa zamanda şehrimizin kent turizminde atılım yapmasını sağlayacağız” şeklinde konuştu.
Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü Dünya Miras Alanları Şubesi uzmanları tarafından yapılan çalışmalar konusunda katılımcılara bilgilendirme yapıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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