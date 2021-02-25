Eğitimci Başkandan ihtiyaç sahibi öğrencilere tablet desteği

Suluova Belediyesi sosyal sorumluluk çerçevesinde, korona virüs salgını dolayısıyla sürdürülen uzaktan eğitim sistemine katkı sunmak için Suluova'da ihtiyaç sahibi öğrenciler için 200 adet tablet bağışında bulundu.

Belediye toplantı salonunda gerçekleştirilen törende konuşma yapan Başkan Üçok, daha önce 100 öğrenciye tablet sözünü verdiklerini, bugün de o sayıyı iki katına çıkartarak toplamda 200 adet tableti İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'ne teslim ettiklerini söyledi.

Pandemi dolayısıyla çocuklar derslerinden geri kalmasın ve tabletsiz kalmasın diye "Bir Tablette Senden" kampanyası başlattıklarını ve bu süreçte 26 adet tablet desteği, 16 bin 650 TL nakit desteği ile birlikte kendilerinin 100 tablet sözüne 100 daha eklediklerini söyleyen Başkan Üçok, "EBA'ya bağlanamayan öğrencilerimize yardımlarımızın ulaştırılması konusunda desteğini esirgemeyen, duyarlılık göstererek ihtiyaç sahibi çocuklarımıza daha iyi ve daha adil bir eğitim fırsatı sunmak için çalışan tüm hemşehrilerime yürekten teşekkür ederim. Çocuklarımızın eğitimlerinin aksamaması için hep beraber çalışıyoruz. Güçlü bir geleceğin, güçlü bir neslin elinden çıkacağı bilinciyle eğitimi desteklemeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.



"Öğrencilerimiz için cami minarelerine ücretsiz wifi desteği sağladık"

Öğrencilerin eğitimlerine katkı sağlamak amacıyla internet alt yapısının olmadığı mahallelerde çalışma yaptıklarını anlatan Belediye Başkanı Fatih Üçok, "Türk Telekom ve belediyemiz ile birlikte öğrencilerimizin EBA'ya bağlanabilecekleri bir internet ağı kurmaya çalıştık. Üç mahallemizde bu yönde bir talep vardı. Bu mahallelerimizde evlerinde interneti olmayan hem de bulundukları muhitte yeterli internet alt yapısı olamayan gençlerimizin taleplerini geri çevirmedik" şeklinde konuştu.

Yapılan bu destekler ile yeni cihazlarıyla ders başı yapan öğrencilerin sayısının da artacak olmasının ayrıca sevincini yaşadıklarını söyleyen İlçe Milli Eğitim Müdürümüz Ahmet Davu ise sadece çocukların eğitime erişiminde değil, okulların dezenfeksiyon ve maske ihtiyacında da her zaman yanlarında olan Suluova Belediye Başkanı Fatih Üçok'a şükranlarını iletti.

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