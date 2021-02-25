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Vali Masatlı: “Vaka ortalamaları yüksek illere komşu olmamız Amasya’yı olumsuz yönde etkilemekte”

İHA

Vali Masatlı: “Vaka ortalamaları yüksek illere komşu olmamız Amasya’yı olumsuz yönde etkilemekte”

Amasya Valisi Mustafa Masatlı, ilde genel olarak korona virüs (Kovid19) tedbirlerine uyulduğunu belirterek, “Bulunduğumuz konum itibariyle vaka ortalamaları yüksek illere komşu olmamız, Amasya’yı olumsuz yönde etkilemektedir” dedi.
Salgınla mücadele sürecini gözden geçirmek ve atılacak adımları geniş katılımla müzakere etmek için yöneticiler ve STK temsilcilerinin katılımıyla il pandemi koordinasyon kurulu toplantısı düzenlendi. Toplantıya başkanlık eden Vali Masatlı, “Salgın maalesef can kayıplarına sebep olmakla birlikte, çeşitli sektörleri de olumsuz yönde etkilemiştir. Bu sektörlerimizi tekrar hizmete açmak ve ekonomimizi canlandırmak için vaka sayılarımızı minimum seviyelere indirmemiz gerekmektedir. Normalleşme süreci için topyekun mücadele vermeliyiz” dedi.
Hastane alt yapısı, teknik donanım ve personel anlamında bir sıkıntının bulunmayıp sağlık teşkilatının salgın sürecini en iyi şekilde yönetmekte olduğunu belirten Mustafa Masatlı, “Filyasyon çalışmalarında Türkiye ortalamasının üzerinde bir performans sergiliyoruz. Hastalığı yenmemiz için umut olan aşılama çalışmalarında ise hedef kitle baz alındığında Türkiye birincisiyiz. Sağlık çalışanlarımızın büyük bir kısmı ile 65 yaş üstü vatandaşlarımızın büyük bir bölümünü aşıladık. Aşıda 2. doz uygulamalarına da başlamış bulunmaktayız. Kısa süre içerisinde öğretmenlerimizi de aşılamaya başlayacağız” şeklinde konuştu.
Özelikle temaslı kişilerden ev izolasyonuna dikkat etmelerini isteyen Masatlı, “Bu süreci hafife almak ve rehavete kapılmak maalesef can kayıplarına sebep oluyor. Sağlık teşkilatımızın gösterdiği büyük fedakarlığı görerek hareket etmeli ve onların emeklerini boşa çıkarmamalıyız. Bu vesileyle salgında hayatlarını kaybeden sağlık çalışanlarımız ile vatandaşlarımızı bir kez daha rahmetle anıyorum” ifadelerini kullandı.
İl Sağlık Müdürü Dr. Öner Nergiz’in salgın sürecine dair detaylı bilgiler paylaştığı toplantıda katılımcılar normalleşme sürecine dair hususlarda sorular yöneltti.

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