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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Yeşilırmak’ta 2 ay sonra cesedi bulunan yaşlı adam defnedildi

İHA

Yeşilırmak’ta 2 ay sonra cesedi bulunan yaşlı adam defnedildi

Amasya’nın Taşova ilçesinde Yeşilırmak Nehri'nde 28 Aralık'ta kaybolmasının ardından 2 ay sonra cesedi bulunan 75 yaşındaki Hidayet Temizel'in cenazesi defnedildi.
Amasya’nın Taşova ilçesine bağlı Çaydibi köyünde yaşayan 75 yaşındaki Hidayet Temizel, 28 Aralık 2020 günü kahvaltısını yapıp dışarıya çıktıktan sonra, eve geri dönmemiş, esrarengiz bir şekilde kaybolmuştu. Hidayet Temizel'i bir süre arayan ailesi sonuç alamayınca durumu jandarmaya bildirmiş ve ekipler yaşlı adamın kaybolduğu andan itibaren geniş kapsamlı araştırma başlatmıştı. Yapılan çalışmalar neticesinde Yeşilırmak Nehri kenarında vatandaşların ihbarı üzerine 1 ay 29 gün sonra AmasyaErzincan karayolu Boraboy Kavşağı Kale Çevriği mevkisinde nehir kenarında bir ceset bulundu. Yapılan otopsi sonucunda cesedin 75 yaşındaki Hidayet Temizel’e ait olduğu belirlendi.
Hidayet Temizel’in cenazesinin adli tıptaki işlemlerinin sona ermesinin ardından bugün cuma namazına müteakip Çaydibi köyünde, sosyal mesafe kuralına uyularak cenaze namazı kılındı. Namaz öncesi evinin önünde helalliği alınan Hidayet Temizel’in cenazesine eşi Rabiya Temizel, oğulları ve vatandaşlar katıldı.
Kılınan cenaze namazının ardından Hidayet Temizel'in cenazesi köy mezarlığında defnedildi.

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