Belediye başkanı korona virüse yakalandı

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Amasya’nın Taşova ilçesi Belediye Başkanı Öztürk'ün Kovid19 testi pozitif çıktı.

Taşova AK Parti İlçe Başkanı Tekin Sobacı’nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda Taşova Belediye Başkanı Bayram Öztürk'ün korona virüs testinin pozitif çıktığı belirtildi.

Başkan Bayram Öztürk’ün tedavisine Taşova Devlet Hastanesi'nde izole olarak devam edildiği öğrenildi.

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