Amasya’da bahçede yaralı halde bulunan atmaca korumaya alındı

Amasya’nın Taşova ilçesine bağlı Alpaslan köyünde Mustafa Gözaydın isimli bir vatandaş bahçesinde yaralı halde bir atmaca buldu. Bulduğu atmacayı Taşova Orman İşletme Müdürlüğü'ne teslim etti.

Alpaslan köyünde bir bahçede hareketsiz duran atmaca olduğunu fark eden Mustafa Gözaydın, yırtıcı kuşu aracına alarak Taşova Orman İşletme Müdürlüğü'ne götürdü. Yapılan kontrollerde atmacanın doğal yolarla kanadında yaralanma bulgusuna rastlayan Taşova Orman İşletme Müdürü Levent Morkan, atmacanın yaralandığı için bitkin düştüğünü belitti.

Taşova Orman İşletme Müdürü Levent Morkan, “İlçemiz Alpaslan köyünde, Mustafa Gözaydın isimli bir vatandaş bahçesinde gezerken hareketsiz duran bu atmacaya bakıyor. Yaralı olduğunu görüyor. İlçe müdürlüğümüze getiriyor. Getirdikten sonra biz de bunu Doğa Koruma ve Milli Parklar Bölge Müdürlüğü'nden yetkili arkadaşlara teslim edeceğiz. Vatandaşlarımıza bu konuda duyarlılığından dolayı teşekkür ediyorum. Bu tür olan vakaların vatandaşlarımızın da duyarlı olarak bize veya Doğa Koruma ve Milli Parklara müracaat etmelerini istiyoruz” dedi.

Amasya Doğa Koruma ve Milli Parklar Bölge Müdürlüğü'nden gelen yetkililer, teslim aldıkları yaralı atmacayı tedavisi için Amasya’ya götürdüler.

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