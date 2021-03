Amasya Valisi Masatlı’dan normalleşme sürecine destek çağrısı

Amasya Valisi Mustafa Masatlı, Korona virüs (Kovid19) vaka haritasına göre çok yüksek riskli kategoride yer alan kentte normalleşme sürecine geçebilmesi amacıyla destek çağrısında bulundu.

Yaptığı yazılı açıklamada son bir aylık dönemde daha hızlı bulaşma özelliği gösteren ve yurtdışı kaynaklı mutasyonlu Kovid19 virüsünün ülke genelinde ve Amasya’nın da içinde yer aldığı Karadeniz Bölgesinde ciddi ölçülerde yayıldığı tespit edildiğine dikkat çeken Vali Masatlı, “Amasya, bulunduğu konum itibariyle gerek ticari gerek sosyokültürel, gerekse sağlık hizmetleri anlamında başta Samsun olmak üzere Karadeniz Bölgesi ile sıkı ilişkiler içerisindedir. Amasya ve Karadeniz illeri arasında yaşanan etkileşim neticesinde Sağlık Bakanlığımız tarafından paylaşılan güncel vaka haritasında ilimiz çok yüksek risk grubu taşıyan iller arasında yer almıştır. Değerli Amasyalılar alacağımız basit tedbirler ile maske, mesafe ve hijyen kurallarına riayet ederek bu tabloyu tersine çevirmek hiç de zor olmayacaktır” diye konuştu.

Tarihi, kültürü ve yetiştirdiği büyük şahsiyetler ile daima Anadolu coğrafyasına örnek teşkil eden Amasya’da özlenen eski günlere hızlı bir şekilde dönebilmenin alınacak etkili tedbirlerle mümkün olacağına değinen Mustafa Masatlı, “Bizler ‘İnsanı yaşat ki, devlet yaşasın’ anlayışıyla halkımızın sağlığını her şeyin önünde tutuyoruz. Sizlerin sağlığı ve can güvenliği bizler için önemlidir. Lütfen kendinizin ve sevdiklerinizin sağlığı için biraz daha sabır ve özveri gösterin ve bu süreci el birliğiyle atlatalım” ifadelerini kullandı.

Masatlı, bir an önce normalleşeme sürecine geçilebilmesi için şu konularda hassasiyet gösterilmesinin yeterli olacağına işaret etti; “Zorunlu kalmadıkça il dışına seyahat etmeyelim. (Özellikle yüksek risk içeren Orta ve Doğu Karadeniz illeri.) Seyahat etmek zorundaysak, işimizi hızlıca hallederek ilimize dönelim. Mecbur kalmadıkça ikametlerimiz ve işyerlerimizden dışarı çıkmayalım. Maske, mesafe ve hijyen kurallarına istisnasız uyalım. Sevdiklerimizin sağlığı için akrabalık, arkadaşlık ve komşuluk ilişkilerimizi bir süreliğine uzaktan sürdürelim. Taziye ve geçmiş olsun ziyaretlerimizi erteleyerek, telefon ve sosyal medya kanalları ile sevdiklerimizin yanında olalım. Bu kurallara sadece kendimiz için değil, aylardır ekmek paralarını kazanmak için gün sayan esnaflarımız, okullarında yüz yüze eğitim görmek için can atan evlatlarımız, sokağa çıkıp özgürce gezemeyen büyüklerimiz ve gençlerimiz için yapalım. Haydi Amasyalılar el ele vererek bunu hep birlikte başaralım.”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.