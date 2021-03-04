Amasya'da karantinaya alınan köyde sokağa çıkma kısıtlaması

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Amasya'nın Göynücek ilçesine bağlı Karayakup köyü, korona virüs (Kovid19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı. Köyde İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla 14 gün süreyle sokağa çıkma kısıtlaması başlatıldı.

Göynücek Kaymakamlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "İlçemize bağlı Karayakup köyünde vaka artışının olması üzerine köye giriş ve çıkışların durdurulup izolasyon tedbirlerinin alınmasına, her türlü ev ziyaretlerinin yasaklanmasına ve sokağa çıkma kısıtlamasının uygulanmasına karar verilmiştir" denildi.

İlçedeki köylerde kurulan pazarlar da ikinci bir karara kadar kapatıldı.

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