Kırmızı listede yer alan Amasya´da 'gönüllü evde kalın' çağrısı



Serap Şerife KARA/AMASYA, (DHA)TÜRKİYE'de 'Çok yüksek riskli' iller kategorisinde bulunan Amasya'da, denetimler artırıldı. Kentin işlek cadde ve sokaklarında polis ekipleri tarafından denetimler yapılıyor, belediye hoparlöründen de anonslarla vatandaşlar maske ve mesafe konusunda uyarılıyor. Amasya Valisi Mustafa Masatlı da vakaların azaltılması için vatandaşlardan 14 gün gönüllü olarak evde kalmalarını istedi.

Sağlık Bakanlığı´nın verilerine göre, 2026 Şubat tarihlerinde her 100 bin kişide 110,5 koronavirüs vaka sayısı ile Türkiye haritasında 'Çok yüksek riskli' iller arasında yer alan Amasya'da, yapılan denetim çalışmaları artırılırken, ek tedbirler de alınmaya başlandı. Kentin işlek cadde ve sokaklarında polis ekipleri tarafından denetimler yapılıyor, belediye hoparlöründen yapılan anonslarla vatandaşlar maske ve mesafe konusunda uyarılıyor. Vaka artışıyla birlikte vatandaşları uyaran Amasya Valisi Mustafa Masatlı ise il genelinde tedbirleri artırarak kentte seferberlik başlattıklarını söyledi. Vali Masatlı, vakaların azaltılması için vatandaşlardan 14 gün gönüllü evde kalmaları istendi.

`HERKES KURALLARA UYMALI´

Amasya´nın riskli iller arasında yer almasından dolayı mutsuz olduklarını ifade eden Şehirüstü Mahallesi Muhtarı Yasin Kantarcı, "Bununla ilgili halkımıza tavsiyemiz olacaktır. Herkesin temizlik, mesafe ve maske kurallarına uymalarını rica ediyoruz. Esnaf kardeşlerimiz bununla alakalı mağdur durumda, dükkanlarını açamaz hale geldiler. Eğer kırmızı bölgeden çıkarsak, esnafımız da dükkanlarını açabilir. O nedenle tüm kurallara uymalıyız" dedi.

Oğuzhan Cırıkcı ise, "Amasya´mızı hep birlikte el ele vererek, bu yüksek riskli bölgeden kurtaralım. Herkesten, belirlenen kurallara uymalarını rica ediyorum" diye konuştu.

`AMASYA´YI NORMALE DÖNDÜRMEMİZ LAZIM´

Tüm dünyanın salgınla mücadele ettiğini ifade eden Sakine Mısırlı, "Lütfen duyarlı olalım. Maske, mesafe ve hijyen kurallarına uyalım. Amasya, maalesef kırmızı bölgede ve bu durumu hep beraber maviye döndürelim. Bu yapılamayacak bir şey değil. Yapacağımız tek şey maske, mesafe ve temizlik kurallarına uymak. Ev toplantıları, doğum günü kutlamaları hepimizi olumsuz etkiliyor. Esnaf dükkanını açamıyor, çocuklar okullarına gidemiyor. O nedenle kurallara uyalım" şekline konuştu.DHA-Genel Türkiye-Amasya Serap Şerife KARA

2021-03-04 14:38:44



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