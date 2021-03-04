Merzifon’da 253 bin 800 lira ceza kesildi

Amasya’nın Merzifon ilçesinde yeni tip korona virüse (Kovid19) karşı uygulanan tedbirlere ve getirilen kısıtlamalara uymayanlara 253 bin 800 lira ceza kesildi.
Merzifon’da 01 Şubat ile 28 Şubat 2021 tarihleri arasında Kovid19 karşı uygulanan tedbirlere ve getirilen kısıtlamalara riayet etmeyen 85 kişiye idari para cezası uygulandı. Aynı süreç içerisinde kapalı olması gereken 6 işyeri uyarılırken 1 işyeri de kapatıldı. Toplamda 1 ay boyunca 253 bin 800 lira idari para cezası uygulandı.
Y etkililer, vaka artışlarının önüne geçebilmek için denetimlerin arttırılacağını bildirdi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.