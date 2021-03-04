Amasya’da koronaya karşı yeni kararlar alındı

Amasya İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu tarafından yeni tip korona virüse (Kovid19) karşı il genelinde yeni kararlar alındı.

Alınan yeni karara göre, Amasya çok yüksek risk grubunda bulunan iller arasında olduğundan, il genelindeki tüm hayvan pazarları ile spor tesisleri ve spor salonları ikinci bir emre kadar kapatıldı. Ayrıca; Amasya il sınırları içerisindeki karayolu güzergahları üzerinde ve dinlenme tesislerinin içerisinde bulunan yemeiçme yerlerinin müşteri kabul etmesi yasaklandı. Yine aynı yemeiçme yerlerinin sadece paket servis veya gelal şeklinde hizmet vermelerine karar verildi.



“Ceza uygulamaktan çekinmeyiz”

Merzifon’da vakaların çok olduğuna dikkat çeken Vali Mustafa Masatlı, “Son Bakanlar Kurulu toplantısında ülkemiz vaka sayılarına göre 4 risk grubuna ayrıldı. İlimiz maalesef son hafta itibariyle, yüksek risk grubu anlamına gelen ‘kırmızı’ kategoride yer aldı. Özellikle Karadeniz Bölgesi'yle etkileşimden kaynaklı olarak Merzifon ve Suluova ilçemizde yoğunlaşan vakalar var. Salgınla mücadelede artık ‘dinamik denetim’ sürecine geçiyoruz. Bu yeni modelde belediyelerimiz başta olmak üzere, İl Özel İdaremizin, kamu kurum ve kuruluşlarımızın idarecilerinin, meslek kuruluşlarının ve esnaf odalarının da içinde yer aldığı yoğun bilgilendirme ve denetim faaliyetleri gerçekleştireceğiz. Bu kapsamda ilimiz genelindeki tüm esnafımızın ve işletmelerimizin haftada en az bir kez denetlenmesini hedefliyoruz. ‘Hayat Eve Sığar(HES)’ uygulamasını halkımıza daha fazla tanıtıp, aktif olarak kullanımını sağlamalıyız. Bizler yaptırım uygulamaktan ziyade, bilgilendirme ve uyarmadan yanayız. Ancak şunun da bilinmesini isteriz ki halk sağlığını tehdit eden, kurallara uymamakta ısrar eden kişi ve işletmelere de ceza uygulamaktan çekinmeyiz” dedi.

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