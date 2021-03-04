Amasya'ya şehit ateşi düştü

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Serap Şerife KARASinan HARMANCI/AMASYA, (DHA)- BİTLİS'in Tatvan ilçesinde kaza kırıma uğrayan helikopterde şehit olan Piyade Uzman Çavuş Hakan Gül´ün (45) acı haberi, memleketi Amasya'ya ulaştı.

Bingöl'den Tatvan ilçesine gitmek üzere havalanan askeri helikopterin kaza kırıma uğraması sonucu 11 asker şehit oldu, 2 asker de yaralandı. Şehitlerden Piyade Uzman Çavuş Hakan Gül´ün, Amasya nüfusuna kayıtlı olduğu öğrenildi. Evli olan Gül´ün acı haberi, memleketi Amasya'nın merkeze bağlı Doğantepe köyündeki ailesine ulaştı. Şehidin cenazesinin Amasya'da toprağa verileceği belirtildi.DHA-Genel Türkiye-Amasya Serap Şerife KAYASinan HARMANCI

2021-03-04 22:17:39



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