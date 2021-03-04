Şehidin annesine acı haberi Vali Masatlı ve Başkan Sarı verdi

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Bitlis'in Tatvan ilçesinde kaza kırıma uğrayan helikopterde şehit olan askerlerden Piyade Uzman Çavuş Hakan Gül’ün (45) acı haberi memleketi Amasya'ya düştü.

Amasya Valisi Mustafa Masatlı ile Belediye Başkanı Mehmet Sarı, evli ve 2 çocuk babası şehidin annesi Gülüzar Gül’e acı haberi verdi.

Babası yıllar önce vefat ettiği öğrenilen Gül’ün baba ocağına dev Türk bayrağı asıldı.

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