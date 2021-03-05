Yeşilırmak yerleşkesinde fidanlar toprakla buluştu

Amasya Üniversitesi Yeşilırmak Yerleşkesinde yeşil alan olarak ayrılan bölümlere yöreye özgü misket elmasının çoğunlukta olduğu fidanlardan dikildi.
Fidanlar, Amasya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Süleyman Elmacı ve beraberindeki yöneticiler ile akademisyenler tarafından toprakla buluşturuldu.
Rektör Elmacı, can suyu da verdiği fidanların meyvelerinden öğrencilerinin yemesinin yanı sıra kurda, kuşa besin olmasını arzu ettiğini söyledi.
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
İddaa
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Kadın
-
Soru Bankası
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Gastro
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.