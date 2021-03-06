Şehit Uzman Çavuş Hakan Gül’ün baba ocağında helallik alındı Yakınları şehidi ‘Hoş geldin’ sözleriyle karşıladı

Altın fiyatları ne kadar oldu?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Bitlis'te meydana gelen helikopter kazasında şehit olan 11 askerden Uzman Çavuş Hakan Gül’ün cenazesi memleketi Amasya’nın Doğantepe köyündeki baba ocağına getirildi. Yakınları şehidin Türk bayrağına sarılı naaşını ‘Hoş geldin’ diye karşıladı.

Gözyaşları içinde helallik alınmasının ardından cenaze namazı için okul bahçesine götürülen cenazeyi çok sayıda kişi karşıladı. İl Müftüsü Durmuş Ayvaz, korona virüs salgını dolayısıyla vatandaşları fiziksel mesafeye dikkat etmeleri hususunda uyardı.

Şehidin eşi Fadime Gül ve çocukları Caner (17) ile Ceren’de (13) bir süre tabuta sarıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.