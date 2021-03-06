Bu köy kendi karantinasını uyguluyor: Muhtar köy giriş ve çıkışlarında önlem aldı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bu köy kendi karantinasını uyguluyor: Muhtar köy giriş ve çıkışlarında önlem aldı

İHA

Bu köy kendi karantinasını uyguluyor: Muhtar köy giriş ve çıkışlarında önlem aldı

Amasya'da artan korona virüs vakalarına karşı Vali Mustafa Masatlı, il ve ilçe genelinde vatandaşlara “14 gün gönüllü evde kalmaları” çağrısında bulundu. Vali Masatlı’nın çağrısına destek veren Boraboy Köyü Muhtarı İzzet Öz, köy giriş ve çıkışlarında önlem aldı.
Kendi karantinalarını Amasya Valisi Mustafa Masatlı’nın çağrısıyla gönüllü uyguladıklarını söyleyen Öz, salgının artmasıyla köy girişine reflektörlü dubaları koyarak köye giriş ve çıkışları kapattığını belirtti. Köy girişinde vatandaşların ateşi ölçülüyor, köye giriş sebebi soruluyor. Köy içerisinde bulunan “şifalı su” gelen ziyaretçiler sebebiyle kapatıldı.
Amasya il geneli son zamanlarda “çok yüksek riskli” il olarak kırmızı renkte olması sebebiyle il ve ilçe genelinde çok ciddi önlemler alındı. Boraboy Köyü Muhtarı İzzet Öz, köy genelinde ev ziyaretlerini ve toplu oturmayı yasakladı.
Boraboy Köyü Muhtarı İzzet Öz, gazetecilere yaptığı açıklamada, “Sayın Valimizin genelgesiyle 14 gün gönüllü evde kalma karantinasını istekli olarak şu anda onu uygulamaya çalışıyoruz. İnşallah halkımız da buna uyar. Bu musibeti başımızdan def ederiz Allah’ın izniyle. Sayın Valimizin 14 gün gönüllü evde kalma çağrısını destekliyoruz. Bu amaçla biz de köyümüzde uygulamayı sürdürmeye çalışıyoruz. Şu anda köyün girişinde arkadaşımız, köy girişinde bizim turistik tesislerimiz olduğu için köy içinde şifalı su bulunduğu için dışardan gelenimiz çok oluyor. Bu misafirlerin ateşlerin ölçerek kontrollü bir şekilde girişlerini çıkışların sağlamaya çalışıyoruz. Umarım hep birlikte devlet büyüklerimizin bize verilen talimatlarıyla bu musibeti Allah’ın izniyle başımızdan atarız. Evlere gitme, misafirlikleri tamamen yasakladık. Köy içinde toplu halde gezme yasak. Bakkallarda ve marketlerde, manavlarda alışverişlerde eldiven, maske mecburi. Hijyen mecburi. Bunları uygulamaya çalışıyoruz” şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Şehit Uzman Çavuş Hakan Gül Amasya’da son yolculuğuna uğurlandı
YEREL HABERLER Şehit Uzman Çavuş Hakan Gül Amasya’da son yolculuğuna ...
Doğacak bebeğine, kaybettiği altın dolu keseyi bulup veren kadının ismini verecek
YEREL HABERLER Doğacak bebeğine, kaybettiği altın dolu keseyi bulup ...
Şehit Uzman Çavuş Hakan Gül’ün baba ocağında helallik alındı Yakınları şehidi ‘Hoş geldin’ sözleriyle karşıladı
YEREL HABERLER Şehit Uzman Çavuş Hakan Gül’ün baba ocağında helallik ...
'Matematiği çok seven öğrenci oranımız düşüyor'
YEREL HABERLER 'Matematiği çok seven öğrenci oranımız düşüyor'
Amasya’da 112 ekibi, karantinadaki yaşlı kadının ineklerini besledi
YEREL HABERLER Amasya’da 112 ekibi, karantinadaki yaşlı kadının ...
Yerde bir kese altın buldu, hemen polisi aradı Tüp bebek tedavisi için biriktirdiği kayıp altınlarına kavuşan kadın: “Kızım olursa Suna ablanın adını vereceğim”
YEREL HABERLER Yerde bir kese altın buldu, hemen polisi aradı Tüp ...
Amasyalı şehit Merzifon'da karşılandı
YEREL HABERLER Amasyalı şehit Merzifon'da karşılandı
Şehit Hakan Gül'ün naaşı Amasya'ya getirildi
YEREL HABERLER Şehit Hakan Gül'ün naaşı Amasya'ya getirildi
Ankara'da, 11 şehit için devlet töreni
YEREL HABERLER Ankara'da, 11 şehit için devlet töreni
Ankara'da, 11 şehit için devlet töreni
YEREL HABERLER Ankara'da, 11 şehit için devlet töreni
Yeşilırmak yerleşkesinde fidanlar toprakla buluştu
YEREL HABERLER Yeşilırmak yerleşkesinde fidanlar toprakla buluştu
Amasya Valisi´nden 'Karadeniz Bölgesi´ne gitmeyin' uyarısı
YEREL HABERLER Amasya Valisi´nden 'Karadeniz Bölgesi´ne gitmeyin' ...
Şehidin annesine acı haberi Vali Masatlı ve Başkan Sarı verdi
YEREL HABERLER Şehidin annesine acı haberi Vali Masatlı ve Başkan ...
Amasya'ya şehit ateşi düştü / Ek fotoğraf
YEREL HABERLER Amasya'ya şehit ateşi düştü / Ek fotoğraf
Amasya'ya şehit ateşi düştü
YEREL HABERLER Amasya'ya şehit ateşi düştü
Amasya Valisi Masatlı: “Vaka artışlarının en büyük sebebi ev ziyaretleri”
YEREL HABERLER Amasya Valisi Masatlı: “Vaka artışlarının en büyük ...
Amasya’da koronaya karşı yeni kararlar alındı
YEREL HABERLER Amasya’da koronaya karşı yeni kararlar alındı
Merzifon’da 253 bin 800 lira ceza kesildi
YEREL HABERLER Merzifon’da 253 bin 800 lira ceza kesildi
Kırmızı listede yer alan Amasya´da 'gönüllü evde kalın' çağrısı
YEREL HABERLER Kırmızı listede yer alan Amasya´da 'gönüllü evde ...
Yaşlı çift 10 saat arayla koronaya yenik düştü
YEREL HABERLER Yaşlı çift 10 saat arayla koronaya yenik düştü
Amasya'da karantinaya alınan köyde sokağa çıkma kısıtlaması
YEREL HABERLER Amasya'da karantinaya alınan köyde sokağa çıkma ...
Amasya´da karı- koca, 10 saat arayla koronavirüsten öldü
YEREL HABERLER Amasya´da karı- koca, 10 saat arayla koronavirüsten ...
Amasya´da köy karantinaya alındı
YEREL HABERLER Amasya´da köy karantinaya alındı