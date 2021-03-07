Karantinadaki yaşlı kadının ineklerini 112 ekipleri besledi

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Serap Şerife KAYA/AMASYA,(DHA) AMASYA´nın Taşova ilçesinde 112 sağlık ekipleri, evinde koronavirüs karantinasında olan yaşlı kadının ahırdaki büyükbaş hayvanlarına su, saman ve yem verip besledi.

İlçeye bağlı Yeşilyurt köyünde yalnız yaşayan yaşlı kadın Covid-19 testinin pozitif çıkması üzerine karantinaya alındı. Karantina nedeniyle evinden dışarı çıkamayan ve ahırındaki büyükbaşlarına yem veremeyen yaşlı kadın daha önce evine gelen filyasyon görevlilerinin `Şikâyetin olursa 112´yi ara´ sözleri üzerine telefonla yardım istedi. İhbar üzerine köye gelen ekipler, ahırdaki hayvanlara saman, yem ve su verip besledi.

Sağlık görevlilerinin hayvanları beslediği anlara ait görüntüler ise sosyal medyada beğeni topladı.

DHA-Genel Türkiye-Amasya Serap Şerife KAYA

2021-03-07 10:54:00



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