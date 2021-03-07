Kızılay gönüllüleri Taşova'ya çıkartma yaptı

Türk Kızılay, Amasya'nın Taşova ilçesinde kısıtlama nedeniyle dışarı çıkamayan vatandaşlara ulaşarak simit ikram etti.

Özellikle hafta sonu kısıtlamasında mağduriyet yaşayan vatandaşlar için harekete geçen Kızılay gönüllüleri, ilçedeki tüm mahalle ve sokaklara girerek “Çaylar sizden, simit bizden” sloganıyla vatandaşlara ikramlarda bulundular.

Bu kapsamda Amasya’nın Taşova ilçesine çıkartma yapan Kızılay gönüllüleri, kapı kapı gezerek vatandaşlara simit ikramında bulundular.

Türk Kızılay Amasya Şube Başkanı Mahmut Albayrak, “Bugün Taşova ilçemizdeyiz .Taşova temsilciliğimizle beraber Amasya Şubemizin destekleriyle Taşova ilçemizde, 2 bin adet simit dağıtımı yaptık. Mahalle mahalle, sokak sokak, cadde cadde dolaşarak, arkadaşlarımız gördüğünüz gibi şu an sahadalar simit dağıtımı yapıyor. Evlerinden çıkamayan vatandaşlarımız için bugün biliyorsunuz malum Amasya kırmızı kategoride yer aldığı için, vatandaşımız pazar günü evinde kalmak zorundalar. Bizler bir nebze olsun onların moral motivasyon anlamında desteklemek adına Taşova Kızılay Temsilciliğimizle beraber Taşova’da 2 bin adet simit dağıtımı gerçekleştirdik” şeklinde konuştu.

Türk Kızılay Taşova Temsilcisi Ömer Sayar, “Kızılay Taşova Temsilciliği olarak her zaman halkımızın yanında olmaya devam edeceğiz. Gönüllülerimizle birlikte ilçemizin tüm mahallelerinde 2 bin adet simit dağıtım etkinliğini gerçekleştirdik” ifadelerini kullandı.

Yapılan simit dağıtımı etkinliğine Kızılay Amasya Şube Başkanı Mahmut Albayrak, Kızılay Taşova Temsilcisi Ömer Sayar, Kızılay Suluova Temsilcisi Arif Çakır, Genç Kızılay Gönüllüleri ve Gençlik Merkezi gönüllü gençleri katıldı.

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