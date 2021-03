Amasyalı kadınlardan `Dünya Kadınlar Günü'ne özel klip

Serap Şerife KARA/AMASYA, (DHA)AMASYA´da pek çok meslek grubunda çalışan kadınlar, bir araya gelerek seslendirdikleri `Her şey seninle güzel´ şarkısına çektikleri kliple, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü´nü kutladı.

Merzifon ilçesinde, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında çeşitli mesleklerde görev yapan kadınların yer aldığı klip çekildi. Merzifon Kaymakamlığı Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü öncülüğündeki klipte kadınlar `Her şey seninle güzel´ adlı şarkıyı seslendirdi.

Merzifon kadınının sadece fabrika ve tarlada mücadeleci karakteriyle öne çıkmadığı, iş yaşamı, sanat ve sosyal hayatta da var olduğu mesajı verilen klip, paylaşıldığı sosyal medyada ilgi odağı oldu, beğeni topladı. Kadına yönelik şiddete dikkat çekilen klipte; erkek polis ve futbolcular da "Her şey sizinle güzel" mesajını paylaştı.DHA-Genel Türkiye-Amasya Serap Şerife KARA

