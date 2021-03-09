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Amasya Aydınca Barajı'nda çalışmalar devam ediyor Baraj 33 bin 300 dekar tarım arazisine su sağlayacak

İHA

Amasya Aydınca Barajı'nda çalışmalar devam ediyor Baraj 33 bin 300 dekar tarım arazisine su sağlayacak

– Amasya Aydınca Barajı’nda incelemelerde bulunan Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürü Kaya Yıldız, “Barajın tamamlanması ile Aydınca Ovası’nda 33 bin 300 dekar tarım arazisinin can suyuna kavuşacak” dedi.
DSİ Tokat iline yaptığı yatırımlarla illerdeki mümbit toprakları su ile buluşturmaya, vatandaşlara içme ve kullanma suyu temin etmeye ve derelerdeki taşkın riskini azaltmaya devam ediyor. Tokat ili ve ilçelerinde son dönemde yapılan su yapılarının artması bölgedeki tarımsal faaliyetlerin gelişmesinde de önemli rol oynuyor.
DSİ Genel Müdürü Kaya Yıldız, Proje ve İnşaat Dairesi Başkanı Ali Gökyel, Barajlar ve HES Dairesi Başkanı Dinçer Aydoğan, DSİ 7. Samsun Bölge Müdürü Ahmet Ersin Gökçe, beraberlerinde ki teknik heyet ve yüklenici firma yetkilileri ile birlikte 6 Mart Cumartesi günü Amasya Aydınca Barajı’nda incelemelerde bulundu.
İlk olarak Aydınca Barajı şantiyesinde incelemede bulunan Yıldız, daha sonra şantiyeye geçerek baraj inşaatında gelinene seviye hakkında ilgililerden brifing aldı. İncelemelerinin ardından açıklama yapan DSİ Genel Müdürü Kaya Yıldız, ’Bugün teknik ekibimiz ile birlikte Aydınca Barajı inşaatımızda incelemelerde bulunarak çalışmalarda gelinen seviye hakkında bilgi aldık. Aydınca Barajı inşaatımızda çalışmalara devam edilmektedir. Amasya Aydınca Barajımızın temelden yüksekliği 89.77 metre olup, barajın tamamlanması ile Aydınca Ovası’nda 33 bin 300 dekar tarım arazisinin can suyuna kavuşacak" diye konuştu.
Yıldız, söz konusu projenin tamamlanmasıyla 2021 birim fiyatları ile dekar başına 1445 TL gelir artışı, ülke ekonomisine yıllık 48 milyon 118 bin 500 TL katkı ve 693 kişiye istihdam alanı sağlanması hedeflendiğini de belirterek çalışmalarda emeği geçenlere teşekkür etti.

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