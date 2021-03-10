Yeşilırmak'ta üzen görüntü “Amasya’nın gerdanlığı” Yeşilırmak’ın yüzeyinde kirlilik oluştu Çorum çayı temizlendi, Yeşilırmak’ta bu görüntüler oluştu

Amasya’nın ortasından geçen Yeşilırmak Nehri'nin yüzeyi atıklarla kaplandı. Bu görüntüler “Amasya’nın gerdanlığı” olarak adlandırılan nehrin güzelliğine gölge düşürdü. İlk tespitlerde kirliliğin Yeşilırmak ile birleşen Çorum Çayı yatağında yapılan temizlik çalışmalarından kaynaklandığı bildirildi.

Kuraklığın etkisiyle dip yapan suyun miktarının saniyede 10 metreküp ölçüldüğü nehirde akıntının az olduğu alanda biriken atıkları görenler tepki gösterdi. Durumu yetkililere bildirdiklerini anlatan Dursun Karaca, koku yaymadığını belirttiği yosun ya da ahır atıklarından kaynaklı olduğunu düşündüğü kirliliğin bir haftadır görüldüğünü söyledi.

Amasya Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü görevlileri tarafından inceleme başlatıldı. İlk tespitlerde kirliliğin Yeşilırmak ile birleşen Çorum Çayı yatağında yapılan temizlik çalışmalarından kaynaklandığı, koku yaymadığı ve sudaki canlılara zarar verecek boyutta olmadığı bildirildi.

Yeşilırmak’ın kıyısında sıralanan ve tarihi kentin sembollerinden Yalıboyu Evleri geçen ayki kar yağışıyla birlikte masallardaki gibi olmuştu.

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