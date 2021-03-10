Amasya Üniversitesi’nde akademik kurul toplantıları yapıldı

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Amasya Üniversitesi’nde akademik kurul toplantıları Rektör Prof. Dr. Süleyman Elmacı’nın başkanlığında gerçekleşti.

Toplantılara Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Halil Apaydın, Prof. Dr. Recep Kürkçü, fakülteler ve yüksekokulların yöneticileri ile öğretim elemanları katıldı.

Rektör Elmacı, toplantılarda fakülte ve yüksekokulların mevcut durumunun, bölüm, öğretim üyesi faaliyetlerini, mezun, okuyan ve aday öğrenciler ile fiziki imkânların değerlendirildiğini belirtti.

Toplantılarda eğitimöğretim sırasında karşılaşılan sorunlara çözüm bulmak için öğretim üyelerinin görüşleri de alındı.

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