Tedbirsizlere ceza yağıyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Tedbirsizlere ceza yağıyor

İHA

Tedbirsizlere ceza yağıyor

Amasya’nın Merzifon ilçesinde korona virüse karşı getirilen maske ve mesafe kuralına uymayanlar ile kısıtlanamayan kişilere bir haftada 114 bin 750 TL ceza kesildi.
Yeni tip korona virüs (Kovid19) etkisini sürdürmeye devam ediyor. Bu nedenle Merzifon İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelinde denetimlerini aralıksız sürdürüyor. ‘Dinamik Denetim Süreci’ kapsamında başlatılan denetim seferberliği de daire amirleri ve esnaf odası başkanları tarafından devam ediyor. Denetimlerde gerekli uyarılar yapılarak vatandaşlardan ve esnaflardan belirlenen kurallara uymaları isteniyor.
Maskeyi hiç veya doğru takman, sosyal mesafe kuralına uymayıp sokağa çıkma kısıtlamasına da riayet etmeyenlere ise cezai işlem uygulanıyor. Merzifon’da 1hafta içerisinde kovid19’a karşı uygulanan tedbirlere ve getirilen kısıtlamalara riayet etmeyen 61 kişiye maske takmamaktan 900’er TL, 19 kişiye sokağa çıkma kısıtlamasına uymadığından 3 bin 150’şer TL cezai müeyyide uygulandı. Kapalı olması gereken bir işyeri de uyarılarak bir haftada 114 bin 750 TL ceza kesilmiş oldu.
Amaçlarının cezai işlem uygulamak olmadığını vurgulayarak, denetimlerin aralıksız devam edeceğini belirten Merzifon Kaymakamı Gürkan Demirkale, gençyaşlı herkesten maske, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uymalarını ve kalabalık ortamlardan kaçınmalarını istedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Amasya Üniversitesi’nde akademik kurul toplantıları yapıldı
YEREL HABERLER Amasya Üniversitesi’nde akademik kurul toplantıları ...
Yeşilırmak'ta üzen görüntü “Amasya’nın gerdanlığı” Yeşilırmak’ın yüzeyinde kirlilik oluştu Çorum çayı temizlendi, Yeşilırmak’ta bu görüntüler oluştu
YEREL HABERLER Yeşilırmak'ta üzen görüntü “Amasya’nın gerdanlığı” ...
Bitkisel Üretim Genel Müdürü Hasdemir: “Tanklarıyla, tüfekleriyle övünen ülkeler market raflarını dolduramadı”
YEREL HABERLER Bitkisel Üretim Genel Müdürü Hasdemir: “Tanklarıyla, ...
Kuraklığın etkili olduğu Amasya'da çiftçilere ayçiçeği tohumu desteği
YEREL HABERLER Kuraklığın etkili olduğu Amasya'da çiftçilere ...
Başkan Sarı, Bakan Karaismailoğlu ile alt ve üst geçit projelerini görüştü
YEREL HABERLER Başkan Sarı, Bakan Karaismailoğlu ile alt ve üst ...
Yolculuk yapacaktı, tutuklandı
YEREL HABERLER Yolculuk yapacaktı, tutuklandı
Amasya Aydınca Barajı'nda çalışmalar devam ediyor Baraj 33 bin 300 dekar tarım arazisine su sağlayacak
YEREL HABERLER Amasya Aydınca Barajı'nda çalışmalar devam ...
Vali Masatlı, Suluova’da denetimlere katıldı
YEREL HABERLER Vali Masatlı, Suluova’da denetimlere katıldı
Kamyonetle çarpışan otomobilden fırlayan 2 kişi yaralandı
YEREL HABERLER Kamyonetle çarpışan otomobilden fırlayan 2 kişi ...
Amasya Valisi Masatlı: “Halkımız caddelerdeki hassasiyeti ev ortamlarında göstermemekte”
YEREL HABERLER Amasya Valisi Masatlı: “Halkımız caddelerdeki ...
Amasya Belediye Başkanı Sarı'dan kadın personele '8 Mart' izni
YEREL HABERLER Amasya Belediye Başkanı Sarı'dan kadın personele '8 ...
Amasyalı kadınlardan `Dünya Kadınlar Günü'ne özel klip
YEREL HABERLER Amasyalı kadınlardan `Dünya Kadınlar Günü'ne özel ...
Babasının 40 yıllık işini bıraktı, annesiyle ekmek fırını açtı
YEREL HABERLER Babasının 40 yıllık işini bıraktı, annesiyle ekmek ...
Vali amcalarının çağrısına destek oldular, haritanın rengini değiştirdiler Vali Masatlı: "Kırmızı renkli olan illerimize seyahat etmemeliyiz"
YEREL HABERLER Vali amcalarının çağrısına destek oldular, haritanın ...