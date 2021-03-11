Uygulama noktasında uyuşturucu ele geçirildi

Amasya’nın Merzifon ilçesinde uygulama noktasında durdurulan araçtan uyuşturucu haplar ile esrar çıktı.

Edinilen bilgiye göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Grup Amirliği ekipleri, Buğdaylı Mahallesi’nde sabah saatlerinde uygulama yaptı. Narkotik ekiplerince yapılan uygulamada durumundan şüphelenilen bir araç durduruldu. Araçta ve araç içerisinde bulunan E.K. isimli şahsın üzerinde arama yapıldı. Yapılan aramada; 660 adet uyuşturucu hap ile 17,52 gram esrar elde edildi.

Şüpheli E.K., 'uyuşturucu madde ticareti yaptığı' iddiasıyla ekipler tarafından gözaltına alındı. Şüpheli, işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilerek adli mercilere intikal ettirildi. Hakim karşısına çıkarılan şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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