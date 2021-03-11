Vali Masatlı, pazar yeri denetimine katıldı

Amasya Valisi Mustafa Masatlı, Taşova’da perşembe günleri kurulan semt pazarında inceleme ve denetimlerde bulundu.

Ziyaret ettiği semt pazarında inceleme ve denetlemelerde bulunan Vali Masatlı, korona virüs tedbirleri kapsamında pazar girişinde yürütülen uygulamaları bir süre yerinde takip ederek yetkililerden çalışmalar hakkında bilgiler aldı. İnceleme ve denetimler sırasından vatandaş ve esnaflarla bir süre sohbet eden Amasya Valisi Mustafa Masatlı, salgının önüne geçilmesinin en önemli şartının maske, fiziki mesafenin korunması, temizlik ve siperlik kullanımına titizlikle riayet edilmesi ile mümkün olabileceğini söyledi. Vali Masatlı, korona virüs denilen sinsi düşmanı yenebilmek için toplumun her kesimine önemli görevler düştüğünü belirterek toplumun alınan tedbirlere ve kurallara titizlikle uymaları ve bu konuda gösterecekleri sağduyulu yaklaşımı ile birlikte virüsün yenileceğini ifade etti.

Vatandaş ve esnaflarda denetimler konusundaki yaklaşımı ve gösterdiği hassasiyet nedeniyle Vali Masatlı’ya teşekkür etti.

Ziyaret ve incelemelerin ardından Vali Masatlı, pazar yeri esnafı ve vatandaşlara 'hayırlı ve bereketli bol kazançlar' temennisinde bulundu.

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