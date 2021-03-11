Vali Masatlı: “Genişleyen Besi OSB ile Amasya’yı kırmızı et üretim merkezine dönüştüreceğiz”

Amasya Valisi Mustafa Masatlı, genişleme çalışmalarına başladıkları Suluova TDİ Besi OSB’nin 90 hektarlık mevcut alanının 65 hektarlık artışla 155 hektara çıkacağını açıkladı.

Mevcut 10 bin başlık hayvan kapasitesinin de iki kat artmasını öngördüklerine değinen Vali Masatlı, “Genişleme çalışmalarının tamamlanmasıyla yer tahsisi için bekleyen yatırımcıların ihtiyaçlarını karşılayacak ve önümüzdeki süreçte Amasya’yı bir kırmızı et üretim merkezine dönüştüreceğiz” dedi.

Suluova TDİ Besi Organize Sanayi Bölgesi genişleme toplantısına başkanlık eden Mustafa Masatlı, bulunduğu coğrafya ve verimli toprakları itibariyle tarım ve hayvancılık faaliyetlerinin yoğun şekilde yapıldığı kentin tarımsal hasılasının ülke ortalamasının oldukça üzerinde seyrettiğine değinerek “İlimiz hatırı sayılır ölçüde bir büyükbaş hayvan varlığına sahip. Özellikle Suluova ilçemizde yoğunlaşan büyükbaş besi hayvancılığı faaliyetlerinde ülkemizde başı çeken illerden biriyiz. Ülkemizin ilklerinden olan Suluova Besi OSB bu alanda farklı bölgelere örnek teşkil etmektedir” diye konuştu.

Masatlı, “Tüm bu çalışmalarımızın temel amacı ise Sayın Cumhurbaşkanımızın bizlere çizdiği 2023 vizyonunda, Amasya için öngörülen hayvancılık hedeflerine ulaşmaktır. Yapılan bu genişleme çalışması ayrıca Amasya ekonomisi ve istihdamına da önemli katkılar sağlayacaktır” şeklinde konuştu.

Toplantıda bakanlıklardan gelen uzmanlar ile bazı kurumların yöneticileri tarafından Suluova Besi OSB’nin genişleme faaliyetleri kapsamında tamamlanması gereken prosedüre ilişkin görüşmeler yapıldı.

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