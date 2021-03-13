İstiklal Marşı yarışması ülke sınırlarını aştı Suluova Belediyesinin düzenlediği yarışma yerel başladı, uluslararası yarışmaya dönüştü

Suluova Belediyesi ve Suluova ilçe Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliği ile İstiklal Marşı'nın kabulünün 100'üncü yıl dönümü dolayısıyla İstiklal Marşı Güzel Okuma Yarışması düzenlendi. Yarışmaya 353 yurt içinden, 36 Makedonya’dan, 4 Suudi Arabistan’dan, birer tane de Almanya ve Rusya’dan olmak üzere toplamda 395 eser katıldı.

Pandemi kuralları gözetilerek Belediye Kültür Merkezi'nde düzenlenen ödül töreninde İlçe Kaymakamı Abdullah Şen, Belediye Başkanı Fatih Üçok ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Davu dereceye giren öğrencilere hediyelerini takdim etti.

Konuşmalarında 100. yılın önemine yakışır güzel ve anlamlı bir çalışma yaptıklarını belirten İlçe Kaymakamı Abdullah Şen, "Milli şairimiz Mehmet Akif’in bütün şiirleri duygu ve düşüncelerle donanmıştır. İstiklal Marşımız, milletimizin dâhili ve harici, istiklali uğrunda girişmiş olduğu mücadele sırasında ve manevi desteğe en çok ihtiyaç duyduğu bir zamanda yazıldı. Mehmet Akif Ersoy, ordumuza ve milletimize ‘Korkma!’ diyerek, müthiş bir güç vermişti. Allah bize bir daha İstiklal Marşı yazdırmayı nasip etmesin” dedi.



"Yarışmamız yerel başladı ama uluslararası boyut kazandı"

Çok anlamlı bir yarışmada yer almaktan büyük bir mutluluk duyduklarını ifade eden Belediye Başkanı Fatih Üçok ise yarışmanın yerel olarak başladığını ancak gördüğü ilgi nedeniyle uluslararası bir yarışmaya dönüştüğünü sözlerine ekleyerek, "Milli şairimiz Mehmet Akif Ersoy bizlerin ortak paydasıdır. Bu yılı Cumhurbaşkanımızın İstiklal Marşı yılı ilan edilmesi bizim ve ülkemiz açısından büyük bir anlam ifade ediyor. Tüm şehitlerimize rahmet, gazilerimize de sağlıklı bir ömür diliyoruz. İyi ki varsınız. Bizler bu günleri yaşıyorsak eğer, vatanın her köşesinde bu vatan için canını veren şehitlerimiz ve gazilerimiz sayesindedir. Böyle anlamlı bir çalışmanın içinde yer almaktan da büyük memnuniyet duyduk. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Yurt içi katılım sonucu: 1.Sudegül Çulha, 2. Tuana Özata, 3. Almina Zeynep Öztürk ve annesi Sibel Öztürk.

Yurt dışı katılım sonucu: 1.Makedonya’dan Hanzade Hayrullah, 2.Suudi Arabistan’dan Cidde’den Zehra Moustapha, 3.Makedonya’dan Mira Şasavare.

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