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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Suluova OSB’de korona denetimi

İHA

Suluova OSB’de korona denetimi

Amasya’nın Suluova İlçesi Suluova Organize Sanayi Bölgesi’nde(OSB) İlçe Kaymakamı Abdullah Şen, Belediye Başkanı Fatih Üçok ve ilçe protokolünden oluşan heyet Kovid19 tedbirleri kapsamında firmalarda denetimde bulundu.
Kaymakam Abdullah Şen yaptığı açıklamada, “Sanayicilerimizin pandemiye karşı her türlü tedbiri alarak üretime devam ettiklerini görmek bizleri sevindirdi. Şehrimizin sanayisini üreterek ayakta tutmaya çalışan sanayicilerimize teşekkür ediyorum. İnşallah bu süreci de tedbiri elden bırakmadan üreterek hep birlikte aşacağız” diye konuştu.
Ziyaretler hakkında bilgi veren Suluova Belediye Başkanı ve aynı zaman da Suluova OSB Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Üçok ise, “Kovid19 denetimleri kapsamında, biz de Suluova OSB’deki firmalarımızı ziyaret ederek, pandemi kuralları ile ilgili sanayicilerimize hatırlatmalarda bulunduk. Salgının son günlerdeki yayılım hızını göz önünde bulundurduğumuzda, tedbirlere sıkı sıkıya uymanın önemini bir kez daha anlamış olduk. Aslında kurallar belli ve çok basit. Maske, mesafe ve temizlik. Bu kurallara uyduğumuz müddetçe salgının yaylım hızını minimum seviyeye düşürmüş oluruz” dedi.
Denetime Kaymakam ve Belediye Başkanının yanı sıra ilçe Sağlık Müdürü Mehmet Somuncu, TSO Başkanı Turgut Aksu ile AK Parti Suluova İlçe Başkanı Mustafa Temel katıldı.

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