Tıp Bayramı´nda çalışan pandemi savaşçılarından `evde kalın´ mesajı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Tıp Bayramı´nda çalışan pandemi savaşçılarından `evde kalın´ mesajı

DHA

Tıp Bayramı´nda çalışan pandemi savaşçılarından `evde kalın´ mesajı


Serap Şerife KARA/AMASYA, (DHA) AMASYA Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim Araştırma Hastanesi´nde görev yapan sağlık çalışanları, 14 Mart Tıp Bayramı´nda `evde kalın´ mesajı verdi.Türkiye'de ilk Covid-19 vakasının tespit edildiği günden itibaren fedakarca görev yapan sağlık çalışanları, 14 Mart Tıp Bayramı´nı da görev başında geçiriyor. Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim Araştırma Hastanesi´nde görev yapan sağlık çalışanları, hastalara şifa olmaya devam ediyor. Başhekim Yardımcısı Dr. Öğretim Üyesi Derya Canlı, Başhekim Yardımcısı Dr. Mehmet Çelik ve Sorumlu Hemşire Özlem Koçak, görevi başında olan sağlık çalışanlarını ziyaret etti ve Tıp Bayramı´nı kutladı.`HEP BİRLİKTE DUR DİYELİM´Pandemi sürecin büyük bir mücadele verdiklerini ve bu mücadelenin devam ettiğini ifade eden Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim Araştırma Hastanesi Başhekim Yardımcısı Dr. Öğretim Üyesi Derya Canlı, "Bu zorlu pandemi sürecinde çok sayıda sağlık çalışanımızı da kaybettik. Koronavirüs sebebi ile kaybettiğimiz sağlık çalışanlarımızı rahmetle anıyor, geride kalan yakınlarına ve sevdiklerine başsağlığı diliyorum. Salgın sürecinde sağlık çalışanları olarak her türlü riski göze alarak, yakınlarımızdan ve sevdiklerimizden uzakta kalarak, canla başla çalıştık. Bu zorlu dönemin geride kalmasını ümit ederek, pandemisiz ve sağlıklı yıllarda nice tıp bayramları kutlamamız dileğiyle buradan tüm sağlık çalışanlarımızın 14 Mart Tıp Bayramı'nı kutluyorum. Bu zorlu salgın dönemi geride kalsın diye maske, mesafe, hijyen tedbirlerini sürdürerek ve evde kalmaya devam ederek, hep birlikte koronavirüse dur diyeceğimize inanıyorum" dedi.DHA-Genel Türkiye-Amasya Serap Şerife KARA
2021-03-14 14:21:49

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Başkan Üçok: "Sağlıkçılarımız bir gün değil her gün övgüyü hak ediyor"
YEREL HABERLER Başkan Üçok: "Sağlıkçılarımız bir gün değil her gün ...
Uygulamada durdurulan yolcunun üzerinden bonzai çıktı
YEREL HABERLER Uygulamada durdurulan yolcunun üzerinden bonzai çıktı
Vali Masatlı vatandaşlara seslendi: “Havaların ısınmasından rehavete kapılmayın, ev ziyareti yapmayın”
YEREL HABERLER Vali Masatlı vatandaşlara seslendi: “Havaların ...
Otomobilin çarptığı emekli öğretmen hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Otomobilin çarptığı emekli öğretmen hayatını kaybetti
Suluova OSB’de korona denetimi
YEREL HABERLER Suluova OSB’de korona denetimi
Başkan ve gençler İstiklal Marşı için buluştu
YEREL HABERLER Başkan ve gençler İstiklal Marşı için buluştu
İstiklal Marşı yarışması ülke sınırlarını aştı Suluova Belediyesinin düzenlediği yarışma yerel başladı, uluslararası yarışmaya dönüştü
YEREL HABERLER İstiklal Marşı yarışması ülke sınırlarını ...
DEVA Partisi kongresinde parti görevlileri ve gazeteciler arasında gerginlik
YEREL HABERLER DEVA Partisi kongresinde parti görevlileri ve ...
Amasya'da zincirleme trafik kazasında 3 yaralı
YEREL HABERLER Amasya'da zincirleme trafik kazasında 3 yaralı