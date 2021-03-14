Tıp Bayramı´nda çalışan pandemi savaşçılarından `evde kalın´ mesajı



Serap Şerife KARA/AMASYA, (DHA) AMASYA Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim Araştırma Hastanesi´nde görev yapan sağlık çalışanları, 14 Mart Tıp Bayramı´nda `evde kalın´ mesajı verdi.Türkiye'de ilk Covid-19 vakasının tespit edildiği günden itibaren fedakarca görev yapan sağlık çalışanları, 14 Mart Tıp Bayramı´nı da görev başında geçiriyor. Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim Araştırma Hastanesi´nde görev yapan sağlık çalışanları, hastalara şifa olmaya devam ediyor. Başhekim Yardımcısı Dr. Öğretim Üyesi Derya Canlı, Başhekim Yardımcısı Dr. Mehmet Çelik ve Sorumlu Hemşire Özlem Koçak, görevi başında olan sağlık çalışanlarını ziyaret etti ve Tıp Bayramı´nı kutladı.`HEP BİRLİKTE DUR DİYELİM´Pandemi sürecin büyük bir mücadele verdiklerini ve bu mücadelenin devam ettiğini ifade eden Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim Araştırma Hastanesi Başhekim Yardımcısı Dr. Öğretim Üyesi Derya Canlı, "Bu zorlu pandemi sürecinde çok sayıda sağlık çalışanımızı da kaybettik. Koronavirüs sebebi ile kaybettiğimiz sağlık çalışanlarımızı rahmetle anıyor, geride kalan yakınlarına ve sevdiklerine başsağlığı diliyorum. Salgın sürecinde sağlık çalışanları olarak her türlü riski göze alarak, yakınlarımızdan ve sevdiklerimizden uzakta kalarak, canla başla çalıştık. Bu zorlu dönemin geride kalmasını ümit ederek, pandemisiz ve sağlıklı yıllarda nice tıp bayramları kutlamamız dileğiyle buradan tüm sağlık çalışanlarımızın 14 Mart Tıp Bayramı'nı kutluyorum. Bu zorlu salgın dönemi geride kalsın diye maske, mesafe, hijyen tedbirlerini sürdürerek ve evde kalmaya devam ederek, hep birlikte koronavirüse dur diyeceğimize inanıyorum" dedi.DHA-Genel Türkiye-Amasya Serap Şerife KARA

2021-03-14 14:21:49



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