İlk kez katıldığı turnuvada gümüş madalyaya uzandı



Serap Şerife KARA/AMASYA,(DHA)8'inci Uluslararası Türkiye Açık Tekvando Turnuvası´nda (Turkish Open 2021) mücadele eden Amasyalı sporcu 14 yaşındaki Yavuz Selim Yamak, +65 kiloda ikinci olup, ilk kez katıldığı turnuvadan gümüş madalyayla döndü.

Türkiye Tekvando Federasyonu tarafından İstanbul'da yapılan 8´inci Türkiye Uluslararası Açık Tekvando Turnuvası'na (Turkish Open) 46 ülkeden bin 590 sporcu katıldı. Merzifon Gençlik ve Spor Kulübü sporcusu Yavuz Selim Yamak da, +65 kiloda ilk 2 raundu önde götürmesine rağmen son rauntta aldığı ceza puanı nedeniyle müsabakayı 24-23 kaybederek gümüş madalya kazandı.

Merzifon İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Murat Fatih Torun, "İlçe Müdürlüğümüz antrenörü Altan Özkar, Murat Keskin ve kulübümüz antrenörü Gökhan Bayraktar ile sporcumuz Yavuz Selim Yamak'ı tebrik ediyor, başarılarının daim olmasını diliyorum" dedi.

Gümüş madalya alan sporcu Yamak da, "İlk defa bir müsabakaya katıldım, çok heyecanlıydım ve sonucunda da ikinci oldum. Son 10 saniyeye 24-24 berabere girdik. Aldığım ceza puanıyla 24-23 yenilerek altın madalyayı kaçırdım. Beni çalıştıran ve emek veren bütün hocalarıma, antrenörlerime teşekkür ediyorum. Zor bir süreç oldu ancak malum pandemiden dolayı istediğimiz gibi çalışamadım. Büyük bir başarı elde ettiğimi düşünüyorum, daha fazla çalışıp altın madalya kazanmak için elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağım" diye konuştu.DHA-Spor Türkiye-Amasya Serap Şerife KARA

2021-03-17 11:41:16



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