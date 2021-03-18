Amasya Üniversitesi 15 yaşında Amasya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Süleyman Elmacı: “Üniversitemiz kurulduğu günden bu yana eğitim çıtasını daha da yukarıya çıkarma hedefiyle çalışmaktadır”

Kurulduğu 17 Mart 2006 tarihinden günümüze 40 bine yakın öğrenci mezun veren Amasya Üniversitesi kuruluşunun 15'inci yılını kutluyor.

Amasya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Süleyman Elmacı, “Bu yıl 20 bine yakın öğrencinin eğitim aldığı üniversitemiz, kurulduğu günden bu yana eğitim çıtasını daha da yukarıya çıkarma hedefiyle çalışmaktadır” dedi.

Üniversite bünyesinde 8 fakülte, 3 enstitü, 1 yüksekokul ve 8 meslek yüksekokulunun bulunduğunu belirten Rektör Elmacı, “Amasya Üniversitesi, hızla gelişen ve büyüyen bir üniversite olmanın verdiği coşku ile kurulduğu şehir Amasya ile bütünleşmiş bir şekilde yolunda emin adımlarla yürümektedir” diye konuştu.

Üniversitenin kuruluşundan bu yana başarı tablosunda emeği bulunan, katkı veren başta akademik personele, idari personele, mezunlara ve öğrencilerine teşekkür eden Prof. Dr. Elmacı, “Problemin değil çözümün bir parçası olarak hep birlikte el ele vererek daha ileriye gideceğiz. Bu bağlamda 17 Mart 2006'da kurulan Amasya Üniversitesi’nin 15’inci kuruluş yıl dönümünü heyecan, coşku ve tüm içtenliğimle kutluyorum. Nice başarı dolu yıllara” şeklinde konuştu.

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