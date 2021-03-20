6 hayvanın telef olduğu yangında, yanan kaplumbağaya yanık kremi sürdüler

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

6 hayvanın telef olduğu yangında, yanan kaplumbağaya yanık kremi sürdüler

DHA

6 hayvanın telef olduğu yangında, yanan kaplumbağaya yanık kremi sürdüler


Serap Şerife KARA/AMASYA, (DHA)AMASYA´nın Taşova ilçesinde boş arazide çıkan yangında, sokak köpeğinin 5 yavrusu ile 1 kaplumbağa telef oldu. Gözyaşları içinde telefonla görüntü çeken kişiler, yaralı buldukları bir kaplumbağaya yanık kremi sürdü.
Taşova ilçesi Yeni Mahalle´deki boş bir arazide, mahallelinin sokak köpeği ve yavruları için yaptığı kulübenin çevresinde dün sabah saatlerinde yangın çıktı. Durumu fark eden mahalleli, itfaiyeye haber verdi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ekipler, yangını söndürdü. Kulübenin bulunduğu alana giden hayvanseverler, 5 yavru köpeğin telef olduğunu görünce gözyaşlarına boğuldu. O anları görüntüleyen vatandaşlardan biri, "Burada kulübemiz vardı, kulübeyle birlikte bütün yavrular yanmış, kaplumbağalar yanmış" diye ağladı. Yaralı bulduğu kaplumbağaya yanık kremi süren kadın, "Kaplumbağayı önce soğuk suyla yıkadık. Kabuk falan hep gitmiş, bunu yapanın sonu böyle olsun. Yanık kremi sürdük, köpeklerin hepsi öldü" dedi.
Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.DHA-Genel Türkiye-Amasya Serap Şerife KARA
2021-03-20 11:07:18

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Amasya’da ağaçlık alandaki yangında 5 yavru köpek ve bir kaplumbağa telef oldu
YEREL HABERLER Amasya’da ağaçlık alandaki yangında 5 yavru köpek ve ...
Amasya’da incir, elma ve kiraza alternatif olacak Amasya Valisi Mustafa Masatlı: “Bu katma değerli ürün için toprağımız ve iklimimiz de oldukça uygun”
YEREL HABERLER Amasya’da incir, elma ve kiraza alternatif ...
Kaymakam Demirkale, 5 köyün sorunlarını dinledi
YEREL HABERLER Kaymakam Demirkale, 5 köyün sorunlarını dinledi
Merzifon’da 281 sürücüye 130 bin TL ceza
YEREL HABERLER Merzifon’da 281 sürücüye 130 bin TL ceza
105 gram kokaine 2 tutuklama
YEREL HABERLER 105 gram kokaine 2 tutuklama
105 gram kokaini 'Gece' buldu
YEREL HABERLER 105 gram kokaini 'Gece' buldu
Amasyalı gazilere 'Devlet Övünç Madalyası ve Beratı' verildi
YEREL HABERLER Amasyalı gazilere 'Devlet Övünç Madalyası ve Beratı' ...
Amasya Üniversitesi 15 yaşında Amasya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Süleyman Elmacı: “Üniversitemiz kurulduğu günden bu yana eğitim çıtasını daha da yukarıya çıkarma hedefiyle çalışmaktadır”
YEREL HABERLER Amasya Üniversitesi 15 yaşında Amasya Üniversitesi Rektörü Prof. ...
Gelen telefonla şok yaşadılar: Sıfır aldıkları araç hasarlı çıktı
YEREL HABERLER Gelen telefonla şok yaşadılar: Sıfır aldıkları araç ...