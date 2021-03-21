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Karadeniz’in sebze üssü Amasya’da domates fideleri toprakla buluştu

İHA

Türkiye'nin en kaliteli domateslerinin yetiştirilip 'Karadeniz Bölgesi'nin sebze üssü' olarak adlandırılan Amasya'da binlerce domates fidesi toprakla buluştu.

Karadeniz’in sebze üssü Amasya’da domates fideleri toprakla buluştu

Türkiye’nin en kaliteli domateslerinin yetiştirilip ‘Karadeniz Bölgesi'nin sebze üssü’ olarak adlandırılan Amasya’da binlerce domates fidesi toprakla buluştu.
Yeşilırmak’ın kıyısındaki verimli arazisi seralarla kaplı Aksalur köyünde çiftçiler havaların ısınmasının ardından toprağı işleyip domates dikimine başladı. Lezzeti ve kalitesiyle sofraların değişmez ürünü olan domatesin ilk fideleri toprakla buluştu. Maliyeti ortalama 5 lirayı bulan domates fideleri büyük emeklerle gelişip haziran ayından itibaren hasat edilerek sofralarda yerini almaya başlayacak.
Yurdun dört bir yanına ürün gönderdiklerini belirten Aksalur Köyü Muhtarı Ahmet Şilli, en büyük sorunlarının artan maliyetler ve iki yıldır Tarım Kredi Kooperatifi’ne olan borçlar olduğunu söyledi. Bir domates fidesinin toprağa ekilene kadarki maliyetinin ortalama 5 lira olduğunu anlatan Ahmet Şilli, “Ülke ekonomisine katkıda bulunmaya çalışıyoruz. Ama maliyetler yüksek olduğundan köylülerimiz borçlarını ödemekte sıkıntı çekiyor” dedi.
Seraların oluşturulması, fide, gübre, sulama ve yakıt gibi ihtiyaçlarını karşılayıp üretim yapmak için Tarım Kredi Kooperatifi’nden aldıkları tarımsal malzemelerin bedellerine uygulanan yüksek faiz ve katılım katkı payı ile katlanan borçlarını ödemekte güçlük çektiklerini ayrıca birbirlerine kefil olan yöredeki çiftçilerin sorunlarının çözümü için daha önce de eylem yaptığını hatırlatan Şilli, “Gözümüz Cumhurbaşkanımızda. Onun konuşmasını bekliyoruz. Faizlerin silinmesini, ana paranın 4,5 taksite bölünmesiyle borcumuzu ödemek istiyoruz” diye konuştu.
Bu yılda fidelerin dikimini büyük umutlarla gerçekleştirdiklerini söyleyen çiftçi Hüseyin Ürker ise, “Fidenin tanesi geçen sene 3,5 liraydı. Bu sene 5 lirayı buldu. Gübre 150 liraydı. 300 lira oldu. Maliyetler ikiye katladı. Korona virüs salgını da böyle devam ederse işimiz zor” şeklinde konuştu.
Geçen yıl 150 bin lira ödeme yaptığını ancak yüksek faiz dolayısıyla 300 bin liraya yükselen borcunu ödemek için mahsullerini umutla diken çiftçi Recep Şilli de sorunlarının çözülmesi için yardım talep etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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