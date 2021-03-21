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Serap Şerife KARA/AMASYA, (DHA)AMASYA'da çelik bariyere çarpıp devrilen sebze yüklü TIR´ın sürücüsü Turan Varep (55) ve yanındaki Yasin Varep (23) hayatını kaybetti.

Kaza, akşam saatlerinde Amasya-Samsun yolundaki Merzifon mevkisinde meydana geldi. Turan Varep yönetimindeki 61 BA 222 plakalı çekici ve çekiye bağlı 61 ACR 608 plaka sayılı yarı römork, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu çelik bariyere çarptıktan sonra devrildi. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye gelen sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde, TIR´da bulunan iki kişinin hayatını kaybettiğini belirledi. İki kişinin cansız bedenleri, otopsileri yapılmak üzere Merzifon Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Amasya Serap Şerife KARA

2021-03-21 20:19:10



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