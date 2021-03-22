Suluova Millet Bahçesi'nde çalışmalar devam ediyor

Suluova Belediyesi'nin vizyon projelerinden bir tanesi olan ve bölgenin ilk Adnan Menderes Millet Bahçesi Bilgi Evi’nde çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor.

Suluova Belediye Başkanı Fatih Üçok, Millet Bahçesi için "Çocuk oyun grupları ve yürüyüş yollarının yanı sıra millet kıraathanesiyle (Bilgi Evi) hemşehrilerimize hizmet verecek ve 7’den 70’e herkesin ortak buluşma noktası olacak" dedi.

Adnan Menderes Millet Bahçesi’nin planlı ve dinamik bir şekilde büyüyen İlçemizin yeşil dokusuna katkı sağlayacağını ve ilçenin her yerinden kolayca ulaşım sağlanabilecek konumu sayesinde herkesin ortak buluşma noktası olacağına dikkat çeken Belediye Başkanı Fatih Üçok, "Millet Bahçesi’nin hizmete girmesiyle birlikte; hemşehrilerimize doğa ile iç içe olabilecekleri yeni bir sosyal donatı alanı daha sunacağız. İhale süreci sonrası çalışmalarımız hız kazandı ve şuan çalışan arkadaşlarımız son katın tabliye betonu için hazırlıklarını sürdürüyor" ifadelerini kullandı.

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