Doğum günü kutlayan aileden 13 kişinin testi pozitif çıktı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Serap Şerife KARA/AMASYA, (DHA)AMASYA´da doğum günü kutlamak için bir araya gelen aynı aileden 13 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı. Ev karantinasına alınan ailenden 4'ü hastanede tedaviye alındı.

Kent merkezinde yaşayan bir aile, kız çocuklarının doğum gününü kutlamak için evlerine yakınlarını davet eti. Davete katılan ve kutlama sonrası ayrılarak evlerine giden akrabalar, bazı semptomlar gösterince, Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi´ne başvurdu. Yapılan koronavirüs testlerinde, aynı aileden 13 kişinin testi pozitif çıktı. Testlerin pozitif çıkması üzerine İl Sağlık Müdürlüğü filyasyon ekipleri çalışma başlattı. Ev karantinasına alınan aileden 4´ü hastanede tedaviye alındı.DHA-Sağlık Türkiye-Amasya

2021-03-22 17:43:33



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.