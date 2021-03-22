Eğitimci başkandan şirket personeline tablet desteği

Suluova Belediye Başkanı Fatih Üçok, belediye bünyesinde çalışan şirket işçilerinin çocuklarına tablet desteğinde bulundu.

Pandemi döneminde belediye olarak “Bir tablette senden olsun” kampanyası başlattıklarını ve toplamda 200 adet tableti ihtiyaç sahibi çocuklara İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü aracıyla ulaştırdıklarını belirten Başkan Üçok, “Eğitimci başkan olarak söylüyorum, keşke örgün eğitime geçilmiş olsaydı da bu kampanyaya ihtiyaç duyulmasaydı. Herkes tatil ve izin yaparken sizler hemşerilerimize hizmet için çalışmalara devam ettiniz, bizlerde bunu bildiğimiz için elimizden geldiği kadar çalışma arkadaşlarımızın maddi ve manevi sosyal haklarını iyileştirmeye yönelik bir takım çalışmalar yaptık. Aziz milletimizden aldığımız emaneti bitirmek için önümüzde 3 yılımız ve sizlerle daha yapacağımız çok işimiz var, bugünde tablet dağıtımı için buradayız, 200 adet tableti dağıtıp, çalışan kardeşlerimizin çocuklarına da destek olmaz isek huzursuz olurduk dedik ve uzaktan eğitime tabi olan belediyemiz şirket işçisi arkadaşlarımızın da çocuklarına bu tabletlerden dağıtalım istedik, bir nevi çocuklarınızın eğitime katkı sağlayabiliyor isek ne mutlu bize, Allah çocuklarınıza zihin açıklığı versin” dedi.

Bu süreçte yaklaşık 1 yılı geride bıraktıklarını belirten Belediye Başkanı Fatih Üçok, “Gerek kaymakamlığımızın oluşturduğu vefa grubunda, gerekse zabıta ekiplerimiz, Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğümüz en önemlisi Temizlik İşleri Müdürlüğümüze bağlı çalışma arkadaşlarımız sahada büyük bir özveri ile çalıştılar. Değerli çalışma arkadaşlarımıza bu manada çok müteşekkirim. Pandemi sürecinde Belediye ailesi olarak üzerimize düşen görevi yerine getirmeye hep birlikte gayret ettik ve etmeye de devam ediyoruz. Hemşehrilerimizin sağlığı bizler için her şeyden önemli” ifadelerini kullandı.

Belediye Kültür Merkezi'nde düzenlenen tablet dağıtım törenine Belediye Başkan Yardımcıları İzzet Balcı, Adem Cılız, Mahmut Aslan ile Kültür ve Soysal İşler Müdürü Emre Gücek katıldı.

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