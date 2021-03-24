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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Çok yüksek riskli il Amasya´da sağanakla birlikte sokaklar bomboş kaldı

DHA

Çok yüksek riskli il Amasya´da sağanakla birlikte sokaklar bomboş kaldı


Serap Şerife KARA/AMASYA, (DHA)SAĞLIK Bakanlığı güncel vaka sayısı haritasına göre `Çok yüksek riskli iller´ grubunda yer alan Amasya´da etkili olan sağanak yağış nedeniyle cadde ve sokaklar sessizliğe büründü. Havanın güzel olduğu günlerde kalabalığıyla dikkat çeken caddeler, yağan yağmurla birlikte bomboş kaldı.
Haftalık verilere göre Amasya, her 100 bin kişide 194,04 vaka ile `Çok yüksek riskli´ iller arasında yer aldı. Kentte denetimlerini sürdüren ekipler, kalabalık noktalarda Hayat Eve Sığar (HES) kontrolü yapıyor, polisler devriye halinde vatandaşları uyarıyor. Tüm uyarılara rağmen özellikle güneşli havalarda kalabalığıyla dikkat çeken Yavuz Selim Meydanı ve Şehzadeler Gezi Yolu, sağanak yağışla birlikte bomboş kaldı.
`İNSANLAR KORONAVİRÜSTEN DEĞİL, YAĞMURDAN KAÇIYOR´
Ümmü Gülsüm Mıkkırdı (32), "Yoğun yağış nedeniyle Amasya´da sokaklarımız bomboş kaldı. İnsanlar koronavirüsten değil, yağmurdan kaçar oldu. Umarım bu virüs belasından tez zamanda kurtuluruz. Lütfen maske, mesafe, sosyal mesafe kurallarına herkes uysun. Evlerimizde toplu halde bulunmayarak, devlet büyüklerimize de yardımcı olalım. Şu anda yüksek riskli bölgedeyiz, kırmızı bir bölgedeyiz. Çocuklarımız okullara gidemedikleri için evlerde haritalar üzerinde Amasya´yı mavi renge boyuyor. Umarım sadece kağıtlarda kalmaz ve Amasya, mavi renge döner" dedi.
`YAĞMUR YAĞDIĞI ZAMAN VATANDAŞ EVİNE GİRİYOR´
Herkesin kurallara uyması gerektiğini ifade eden Dursun Geçici (46), "İnsanlar koronavirüsün zararlarından değil, yağmurun rahmetinden kaçıp evine sığınıyor. Sağlık açısından sorun teşkil eden durumdan kaçınmıyorlar ama yağmur yağdığı zaman vatandaş evine giriyor. Yani Covid-19´dan bir anda önce kurtulmamız için mümkün olduğu kadar evden çıkmamız lazım. Kalabalık yerlere girmemelerini, zorunlu olmadıkça evden çıkmamalarını, çıkmak zorunda kaldıklarında bile sosyal mesafeyi korumalarını ve mutlaka maske takmalarını, temizliğe özen göstermelerini, eve girdiklerinde kişisel temizliklerine dikkat etmelerini rica ediyorum" diye konuştu.DHA-Genel Türkiye-Amasya Serap Şerife KARA
2021-03-24 12:23:38

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