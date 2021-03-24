Amasya´da 2 katlı ahşap evde çıkan yangın, söndürüldü

Sinan HARMANCI/AMASYA, (DHA)AMASYA´da 2 katlı boş ahşap evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Merkeze bağlı Mehmet Paşa Mahallesi´nde A.Y.´e ait 2 katlı boş ahşap evde, sabah saatlerinde yangın çıktı. Mahallelinin ihbarı üzerine adrese itfaiye ekipleri sevk edildi. Gelen ekiplerin müdahalesiyle yangın, büyümeden kontrol altına alarak söndürdü. Yangının çıkış nedenin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Amasya Sinan HARMANCI
2021-03-24 15:07:09
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