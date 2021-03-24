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Vali Masatlı: “Avrupa’da ağaçlandırma bakımından 1., dünyada ise 6. sıradayız”

İHA

Vali Masatlı: “Avrupa’da ağaçlandırma bakımından 1., dünyada ise 6. sıradayız”

Amasya Valisi Mustafa Masatlı, “Avrupa’da ağaçlandırma bakımından 1., dünyada ise 6. sıradayız. Bu rakamlar bile ormana verilen değeri anlatmaya yeterlidir” dedi.
Ormancılık Haftası kapsamında çok ayıda fidanın toprakla buluşturulduğu programda Tarım ve Orman Bakanlığı ile bağlı birimleri ormancılık alanında çok önemli faaliyetler gerçekleştirdiğini belirten Vali Masatlı, “Ağacın ve ormanın yaşama, insana ne denli faydalı olduğunu hepimiz bilmekteyiz. İnsan olarak bizler, doğayı korumayı ve geliştirmeyi ilke edinmeliyiz. Doğa tamamen bize ait değildir. Gelecek kuşakların da bunda payı vardır” diye konuştu.
Özellikle geçen yıl olmak üzere terör örgütlerinin Türkiye’nin ciğerleri olan ormanları ateşe verip yaktıklarını hatırlatan Mustafa Masatlı, “Bu hainler devletimize, ülkemize zarar veremeyeceklerini anlayınca savunmasız canlılara, ormanlara saldırdılar. Bu durum bunların kalleş yüzünü bir kez daha ortaya çıkarmıştır. Bunlar bizi asla yıldıramaz. Onların yaptıklarına karşı biz eskiye oranla daha fazla ağaç dikecek ve gelecek nesillere daha yaşanabilir bir Türkiye teslim edeceğiz” şeklinde konuştu.
Ağaçlandırma alanındaki bütün çalışmaların en başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere hükümetin ve Tarım ve Orman Bakanlığı ile bağlı kurumların eseri olduğuna değinen Masatlı, “Toprakla buluşturacağımız bu fidanların Amasya’mıza hayırlı olmasını diliyor, Orman Bölge Müdürlüğümüz ile bağlı işletmelerine teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.
Öğrencilere çeşitli hediyeler verilen programa Garnizon Komutanı Albay Mehmet Atlı, Amasya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Süleyman Elmacı, Amasya Belediye Başkan Yardımcısı Hasan Şahin ve Amasya Orman Bölge Müdürü Halil Oflu da katıldı.

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