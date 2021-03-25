Amasya Üniversitesi Yedikır mevkiinde lavanta yetiştirecek

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Amasya Üniversitesi Yedikır mevkiinde lavanta yetiştirecek

İHA

Amasya Üniversitesi Yedikır mevkiinde lavanta yetiştirecek

Amasya Üniversitesi tarafından ‘Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Araştırma Alanı’ kapsamında Suluova ilçesindeki Yedikır mevkiinde lavanta yetiştirilmesi planlanıyor. Lavanta tarımının uygulanabilirliğiyle ilgili olarak Amasya Valisi Mustafa Masatlı ve Amasya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Süleyman Elmacı’nın katılımıyla toplantı düzenlendi.
Yaptığı sunumda ekonomik değeri hakkında bilgiler verdiği aromatik tıbbi bitki lavantanın yetiştirme koşullarının Suluova ilçesinin doğal şartlarına uygunluğuna dikkat çeken Öğretim Görevlisi Arslan Say, 1 dekar alanda lavanta ekiminin buğday ekimine nazaran 15 kat fazla gelir getirdiğini ve bitkinin dikimden itibaren 25 yıl boyunca verimliliğini sürdürdüğünü belirtti.
Ayrıca sulama, ilaçlama ve çapalama gibi masraflarının olmaması nedeniyle lavantanın alternatif bir ürün olduğunu vurgulayan Arslan Say, “Üniversitemiz 'Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Araştırma Alanı' olarak Suluova ilçesi Cürlü köyündeki Yedikır mevkiinde 75 dekarlık alan üzerinde lavanta ekimine yakında başlanacak. Bu kapsamda hedeflerimiz, bölgemiz tarımına alternatif ürünler kazandırmak, çiftçilerimizin gelir düzeyini arttırmak, tarımdan elde edilen katma değeri arttırmak, yoğun fakat kısa süreli turist çeken ilimizde yeni ve doğal lokasyonlar oluşturmak ve bu alandan elde edilen geliri yükseltmek, aromaterapi ve fitoterapi de kullanılan uçucu yağların üretimi ile ilimizi bu alanda merkez haline getirip bu alanda da turist çekmek, yoğun tarım yapılan ovamızda daha konvansiyonel tarıma dönerek, giderek çoraklaşan ve verimsizleşen topraklarımızı da ıslah etmektir” diye konuştu.
Lavanta yağını kolonya, sabun, krem, losyon, parfüm gibi yöreye özgü turistik ürünlerin yapımında kullanarak kozmetik sektörüne ve bölge ekonomisine katkıda bulunmayı da amaçladıklarına değinen Say, “Lavantayı çay, bal gibi ürünlerin üretiminde kullanarak fitoterapi deki kullanımını yaygınlaştırmak, nane, kekik, adaçayı gibi diğer tıbbi aromatik bitkilerin yetiştirilmesi, üretimi ve kullanımının yaygınlaştırılması için alt yapı oluşturmak, Amasya Üniversitesi ile Tarım ve Orman İl Müdürlüğü arasında yapılacak iş birliği ile kırsal alanda tarımsal örgütlenmeyi güçlendirmek hedeflerimiz arasındadır” şeklinde konuştu.
Projeye büyük önem verdiklerini vurgulayan Amasya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Süleyman Elmacı da, “Bölgede yaygınlaşması beklenen lavanta tarımı için akademisyenler ve proje ekibimiz olarak bölge çiftçilerine tarla seçimi, toprak örneklerinin alınması, analiz sonuçlarına göre toprak hazırlığının yapılması lavanta fidesi ekimi ve yetiştiriciliği hakkında eğitim verilmesinin yanı sıra düzenli aralıklarla bakım ve kontrollerinin yapılmasına öncülük etmesi gibi faaliyetleri de üstlenmek istiyoruz. Bu bağlamda son ürün olan lavanta yağının çıkartılması işlemini üniversitemiz tarafından sertifikalandırılarak yapılması hizmetini de çiftçilerimize sunmak istiyoruz” ifadelerini kullandı.
Vali Mustafa Masatlı da, planlanan çalışmalarla ilgili istişarede bulunduğu Rektör Elmacı ve ekibine başarılar dileyerek projeye destek vermeyi sürdüreceklerini söyledi. Toplantıda Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Halil Apaydın, Prof. Dr. Recep Kürkçü, Genel Sekreter Yardımcısı Duran Çuhadar ve Suluova Meslek Yüksekokulu Müdür Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Veli Çeliktaş da yer aldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Vali Masatlı: “Avrupa’da ağaçlandırma bakımından 1., dünyada ise 6. sıradayız”
YEREL HABERLER Vali Masatlı: “Avrupa’da ağaçlandırma bakımından 1., ...
Vali Masatlı, huzurevi sakinleriyle fidan dikti
YEREL HABERLER Vali Masatlı, huzurevi sakinleriyle fidan dikti
Amasya’da 2 katlı ahşap ev alevlere teslim oldu
YEREL HABERLER Amasya’da 2 katlı ahşap ev alevlere teslim oldu
Korona virüs 119 yaşındaki ‘Şeker nine'yi teğet geçti
YEREL HABERLER Korona virüs 119 yaşındaki ‘Şeker nine'yi teğet geçti
Amasya´da 2 katlı ahşap evde çıkan yangın, söndürüldü
YEREL HABERLER Amasya´da 2 katlı ahşap evde çıkan yangın, söndürüldü
Taşova'ya 11 bin fidan Hastane bahçesine hep birlikte fidan diktiler
YEREL HABERLER Taşova'ya 11 bin fidan Hastane bahçesine hep birlikte ...
Çok yüksek riskli il Amasya´da sağanakla birlikte sokaklar bomboş kaldı
YEREL HABERLER Çok yüksek riskli il Amasya´da sağanakla birlikte ...
Amasya’da çiftçilere 20 ton yonca tohumu dağıtıldı
YEREL HABERLER Amasya’da çiftçilere 20 ton yonca tohumu dağıtıldı
Ambulans karda mahsur kaldı
YEREL HABERLER Ambulans karda mahsur kaldı
Polis, kapı kapı gezerek ‘misafir kabul etmeyin’ uyarısı yaptı
YEREL HABERLER Polis, kapı kapı gezerek ‘misafir kabul etmeyin’ ...