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OKA, 2,197 milyon bütçeli projeyi onayladı

İHA

OKA, 2,197 milyon bütçeli projeyi onayladı

Amasya’nın Merzifon Organize Sanayi Bölgesine (OSB) yapılması planlanan 2 milyon 197 bin TL’lik proje, Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (OKA) tarafından onaylandı.
Merzifon Kaymakamı ve OSB Yönetim Kurulu Başkanı Gürkan Demirkale, Belediye Başkanı Alp Kargı ve OSB Yönetim Kurulu Üyeleri, Amasya Valisi Mustafa Masatlı ile Merzifon OSB Yönetim Kurulu toplantısı yaptı. Toplantıda sanayi alanları, alt yapı ve mali durum değerlendirilirken Demirkale ve beraberindekiler, ileriye dönük olarak planlanan çalışmalar hakkında Vali Masatlı’ya bilgi paylaşımında bulundu.
Merzifon OSB’ye yapılması planlanan Otomatik Sayaç Ölçüm Sistemi (OSOS) ve elektrik şebeke hattının yer altına alınması, güvenlik kamera sisteminin yapılmasını sağlayacak olan 2 milyon 197 bin TL bütçeli proje OKA tarafından onay aldı.
Kaymakam Demirkale, projenin onaylanmasında emeği olan Vali Masatlı’ya teşekkürlerini iletirken, projenin hayırlı ve uğurlu olmasını diledi.

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