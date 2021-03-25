Başkan Sarı açıkladı: HES projesinde 40 milyon liralık finansman anlaşması imzalandı

Amasya Belediye Başkanı Mehmet Sarı, Akdağ mevkiine kuracakları HES projesi için gerekli olan 40 milyon liralık kredi anlaşmasının sağlanarak imzalandığını açıkladı.

Toplam maliyetiyle Amasya Belediyesi’nin şimdiye kadar gerçekleştirdiği en büyük yatırımlardan biri olan hidroelektrik santrali projesi için kredi anlaşmasını özel bir bankayla yapan Belediye Başkanı Sarı, inşasında ağaçların kesilmeyeceği projenin doğa dostu bir uygulama olacağını söyledi.

Başkan Sarı, “Projeyle belediyemiz bütçesine aylık 1 milyon lira civarında gelir bekliyoruz. Projemizin şehrimize ve insanımıza hayırlı uğurlu olmasını diliyorum” dedi.

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