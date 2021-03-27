Hafif ticari araçla otomobil çarpıştı: 2´si çocuk, 8 yaralı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Serap Şerife KARA/GÜMÜŞHACIKÖY, (DHA)AMASYA´nın Gümüşhacıköy ilçesinde kontrolden çıkan hafif ticari araç otomobile çarptı. Kazada 2´si çocuk, 8 kişi yaralandı.

Kaza, Gümüşhacıköy ilçesi Keltepe mevkisinde meydana geldi. Hasan Kaya (42) yönetimindeki 58 TZ 239 plakalı hafif ticari araç, kontrolden çıkıp Berat Yılmaz (23) yönetimindeki 07 ACF 343 plakalı otomobile çarptı. Kazada, sürücü Yılmaz, otomobildeki eniştesi Akif (32), ablası Sümeyye (25), yeğenleri Miray (3) ve Hilal Cömert (1), diğer aracın sürücüsü Hasan Kaya ile yanındaki Recep (28) ve Fadime Kaya yaralandı.

Yaralılar, yoldan geçen sürücülerin ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen ambulanslarla çevre hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı.DHA-Güvenlik Türkiye-Amasya Serap Şerife KARA

2021-03-27 10:04:11



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.