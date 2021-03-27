Başkan Sarı’dan Amasyaspor’a 3. Lig yolunda tam destek Amasya Belediye Başkanı Mehmet Sarı: “Biz hedefimizi koyduk. Bu yolun sonu inşallah 3. Lig olacak”

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Başkan Sarı’dan Amasyaspor’a 3. Lig yolunda tam destek Amasya Belediye Başkanı Mehmet Sarı: “Biz hedefimizi koyduk. Bu yolun sonu inşallah 3. Lig olacak”

İHA

Başkan Sarı’dan Amasyaspor’a 3. Lig yolunda tam destek Amasya Belediye Başkanı Mehmet Sarı: “Biz hedefimizi koyduk. Bu yolun sonu inşallah 3. Lig olacak”

Amasya Belediye Başkanı Mehmet Sarı, coşkulu bir programla ilk antrenmanına çıkan Amasyaspor FK’ya destek olacaklarını belirterek, “Biz hedefimizi koyduk. Bu yolun sonu inşallah 3. Lig olacak” dedi.
Teknik heyet ve futbolcularla görüştüğüne değinen Belediye Başkanı Sarı, “Bize inanan kadro lazım. Bize inanmış insan lazım. Davamıza inanmayan, bizimle kaç liraya anlaşmışsa ve ‘ben bu takımın 3. Lige çıkacağına inanmıyorum’ diyorsa bizden ayrılsın. Bununla birlikte ne anlaşma yapılmışsa ücretinin tamamını da ödeyeceğimizin garantisini veriyorum” diye konuştu.
Amasyaspor FK’nın 20202021 yılı BAL ligi sezon açılışına katılan taraftarlara da seslenen Başkan Sarı, “Bizim tribünlerimizden hakaret ve küfür dışarıya aksetmeyecek. Biz kendimize yakışanı yapacağız. Karşılaşmaya çıkıp mücadelemizi yaparak maçlarımızı kazanacağız. Yolun sonunda da hedefini koyduğumuz mutlu sona ulaşacağız. Bu duygu ve düşüncelerle 20202021 yılı bölgesel amatör liginde, yeni oluşan yönetime, teknik heyete ve futbolcu kardeşlerimize gönülden başarılar diliyorum” şeklinde konuştu.
Yeni yönetim, teknik heyet ve futbolcuların taraftarlara tanıtıldığı programda kurban kesilip dua edildi.
Dünya, Olimpiyat ve Avrupa Şampiyonu Mahmut Demir’in de yer aldığı programda Kulüp Başkanı Ali İhsan Üzüm ile Asbaşkan Seyfettin Öztürk desteği dolayısıyla Başkan Sarı’ya teşekkür ettiler.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kaymakam Demirkale: “Ciddiyetin farkına varalım”
YEREL HABERLER Kaymakam Demirkale: “Ciddiyetin farkına varalım”
Hafif ticari araçla otomobil çarpıştı: 2´si çocuk, 8 yaralı
YEREL HABERLER Hafif ticari araçla otomobil çarpıştı: 2´si çocuk, 8 ...
Amasya’da 535 yıllık caminin penceresinde Kayı sembolleri bulundu: “Dünyada tek örnek” Arkeolog Muzaffer Doğanbaş: "Kayı sembollü pencere kanadı Osmanlı coğrafyasındaki tek örnek"
YEREL HABERLER Amasya’da 535 yıllık caminin penceresinde Kayı ...
Amasya'da iki araç çarpıştı: 8 yaralı
YEREL HABERLER Amasya'da iki araç çarpıştı: 8 yaralı
Saliha nine hırsızları yakalattı, mahalleyi yanmaktan kurtardı
YEREL HABERLER Saliha nine hırsızları yakalattı, mahalleyi yanmaktan ...
Başkan Sarı açıkladı: HES projesinde 40 milyon liralık finansman anlaşması imzalandı
YEREL HABERLER Başkan Sarı açıkladı: HES projesinde 40 milyon ...
Amasya Valisi, vatandaşı Kanuni'nin sözüyle uyardı: "Her şeyin başı sağlık"
YEREL HABERLER Amasya Valisi, vatandaşı Kanuni'nin sözüyle uyardı: ...
Vali Masatlı, hamileyken koronadan ölen annenin bebeğini ziyaret etti
YEREL HABERLER Vali Masatlı, hamileyken koronadan ölen annenin ...
OKA, 2,197 milyon bütçeli projeyi onayladı
YEREL HABERLER OKA, 2,197 milyon bütçeli projeyi onayladı
6 kişinin engeli aşıldı
YEREL HABERLER 6 kişinin engeli aşıldı
Amasya Üniversitesi Yedikır mevkiinde lavanta yetiştirecek
YEREL HABERLER Amasya Üniversitesi Yedikır mevkiinde lavanta ...