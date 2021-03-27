Başkan Sarı’dan Amasyaspor’a 3. Lig yolunda tam destek Amasya Belediye Başkanı Mehmet Sarı: “Biz hedefimizi koyduk. Bu yolun sonu inşallah 3. Lig olacak”

Amasya Belediye Başkanı Mehmet Sarı, coşkulu bir programla ilk antrenmanına çıkan Amasyaspor FK’ya destek olacaklarını belirterek, “Biz hedefimizi koyduk. Bu yolun sonu inşallah 3. Lig olacak” dedi.

Teknik heyet ve futbolcularla görüştüğüne değinen Belediye Başkanı Sarı, “Bize inanan kadro lazım. Bize inanmış insan lazım. Davamıza inanmayan, bizimle kaç liraya anlaşmışsa ve ‘ben bu takımın 3. Lige çıkacağına inanmıyorum’ diyorsa bizden ayrılsın. Bununla birlikte ne anlaşma yapılmışsa ücretinin tamamını da ödeyeceğimizin garantisini veriyorum” diye konuştu.

Amasyaspor FK’nın 20202021 yılı BAL ligi sezon açılışına katılan taraftarlara da seslenen Başkan Sarı, “Bizim tribünlerimizden hakaret ve küfür dışarıya aksetmeyecek. Biz kendimize yakışanı yapacağız. Karşılaşmaya çıkıp mücadelemizi yaparak maçlarımızı kazanacağız. Yolun sonunda da hedefini koyduğumuz mutlu sona ulaşacağız. Bu duygu ve düşüncelerle 20202021 yılı bölgesel amatör liginde, yeni oluşan yönetime, teknik heyete ve futbolcu kardeşlerimize gönülden başarılar diliyorum” şeklinde konuştu.

Yeni yönetim, teknik heyet ve futbolcuların taraftarlara tanıtıldığı programda kurban kesilip dua edildi.

Dünya, Olimpiyat ve Avrupa Şampiyonu Mahmut Demir’in de yer aldığı programda Kulüp Başkanı Ali İhsan Üzüm ile Asbaşkan Seyfettin Öztürk desteği dolayısıyla Başkan Sarı’ya teşekkür ettiler.

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