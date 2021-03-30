Amasya Üniversitesi’nde MYO öğrencilerine çift anadal fırsatı Rektör Yardımcısı Duman: “MYO öğrencilerine çift diploma alma imkânı getiriyoruz”

Amasya Üniversitesi’nde meslek yüksekokullarında eğitim gören öğrencilere başka bir programda da eğitim görerek çift diploma ile mezun olabilme fırsatı sunulacak.

Amasya Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Önder Duman, “Amasya Üniversitesi Meslek Yüksekokulu öğrencilerine çift diploma alma imkânı getiriyoruz” dedi.

Sabuncuoğlu Şerefeddin Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulunun ev sahipliğinde gerçekleştirilen toplantıda meslek yüksekokulları çift anadal programı (ÇAP) toplantısında çift anadal programı yapma koşulları ve başvuru şartları anlatıldı.

Rektör Yardımcısı Duman, “Meslek Yüksekokullarında mesleki eğitim gören öğrencilerimizin başka bir programda da eğitim görerek çift diploma ile mezun olabilmelerinin önünü açmayı hedefliyoruz” diye konuştu.

Çift diploma uygulaması ile öğrencilerin ikinci bir bölümden mezun olabileceklerine değinen Duman, “Başarılı öğrenciler istedikleri takdirde bu uygulamadan yararlanabilecek. Öğrenciler hem kendi alanlarında hem de eğitim gördüğü diğer alanlardaki bilgilere sahip olarak bir adım önde iş hayatına sahip olabilecekler” ifadelerini kullandı.

Toplantıda Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Recep Kürkçü, okul müdürleri Prof. Dr. Mehmet Kara, Prof. Dr. Ergül Türkmen, Doç. Dr. M. Burak Bilgin, Doç. Dr. Murat Kurt ve bölüm başkanları katıldı.

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